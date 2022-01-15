中共當局昨天公布，廣西自治區政府副主席劉宏武因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。劉宏武是今年以來第3名受查的高官，香港星島日報今天引述分析說，中共20大前，可能有更多高層官員落馬。

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據中央社今天引述消息報道稱，中共總書記習近平近日強調，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，“不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法絕不饒恕”。據分析說：中共20大前恐更多官員落馬。

香港星島日報說，中共第19屆中央紀律檢查委員會第六次全會將於18至20日召開，中共總書記習近平將出席並發表講話。習近平近日強調，反腐敗鬥爭取得了壓倒性勝利並全面鞏固，但絕不能滋生厭倦情緒，“不論誰在黨紀國法上出問題，黨紀國法絕不饒恕”。

這次全會召開前，中共中央紀委國家監委網站昨天通報，劉宏武因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。這是繼西藏自治區政府副主席張永澤、中國人壽保險（集團）公司董事長王濱之後，新年剛過14天第3名受查的高官。

中共中央機關報“人民日報”昨天在頭版刊文，強調中共“勇於自我革命”，並披露習近平11日在省部級主要領導幹部研討班上發出反腐重話，強調“不論誰在黨紀國法上出問題”，特別是“那些在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人，要毫不手軟、堅決查處”。

據星島日報引述分析說，今年是中共領導層換屆之年。新年伊始，反腐再次成為官方輿論焦點，不足半個月，已在西藏、廣西及中國人壽擒下三隻“老虎”（貪腐高官）。此外，分析說，中紀委反腐系列專題片“零容忍”今天將在官媒央視播出，披露前公安部副部長孫力軍等大案詳情，以收高壓震懾效果；不排除“打虎”行動將陸續到來，為下半年舉行的中共20大打造“風清氣正”的政治生態。