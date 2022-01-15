中國大量“熔斷”美國航班，美國表達強烈不滿

自1月4日起，中國民航局以新冠疫情為由發布熔斷指令，停止6個美國至中國的航班。今年以來，已有70架次美中航班被中國取消。對此，美國交通運輸部稱，美國可能採取回應行動。

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新冠疫情之前，美中之間航班約為每周100多班次，如今降至每周僅20班。飛行這條航線的美國航空公司有三家。三家美國航空公司中，達美航空因未能應對清潔需求無法正常執飛，聯合航空公司已被暫停兩班，美國航空公司也在熔斷邊緣試探。

面對大規模航班取消，拜登政府稱可能採取回應措施。美國交通運輸部發言人稱：中國的做法不符合在美中航空運輸協定下的義務，我們正就此事與中國政府接觸，並稱美國保留酌情採取監管措施的權利。

代表聯合、達美、美航等公司的行業協會“美國航空協會”（Airlines for America）表示，各航空公司“正在評估熔斷航班對運營的影響”，“與美國和中國政府溝通，以找出一條對旅客的影響降到最低的途徑”。

根據中國民航局去年4月份頒發的“熔斷”政策通知，進入中國的航班上染疫人數如果達到5例，自發生之日起該航班暫停運行2周；達到10例，停飛4周；連續兩班達到10例的，立即熔斷，暫停運行8周；達到30例的，立即熔斷並停運4周。