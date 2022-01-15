人權組織敦促沙特阿拉伯不要將兩名維吾爾人遣返中國

人權觀察敦促沙特阿拉伯不要將兩名在該國被“任意”拘留的維吾爾人遣返中國。據人權觀察中東/北非（MENA）處副主任亞當·庫格（Adam Coogle）的說法，沙特阿拉伯“頻繁且肆無忌憚地違反”不驅回的人權原則。這個原則是，各國不應將任何難民遣返到他們面臨迫害或酷刑的危險地方。

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庫格在一封電子郵件中告訴“美國之音”：“如果沙特阿拉伯驅逐這些人，很可能是應中國的要求——不幸的是，沙特阿拉伯沒有庇護制度，這些人也沒有任何方法可以合法地對他們的驅逐提出質疑”。

自2020年11月以來，這兩名維吾爾男子一直被關押在沙特阿拉伯吉達市的阿爾達班 ( al-Dhahban ) 監獄。

其中一名被沙特警方拘留的維吾爾人， 53 歲的 Hemdullah Abduweli（在他的中國護照上被稱為艾米都拉·外力），的居住在伊斯坦布爾的的女兒努里曼·海姆杜拉 (Nuriman Hemdullah) 說，據稱在外力向沙特的維吾爾社區進行宗教佈道後，中國駐沙特阿拉伯大使館要求將其驅逐回中國。

“我父親於 2020 年 2 月前往沙特阿拉伯朝覲朝聖，”努里曼·海姆杜拉告訴美國之音，並補充說，她和她的父親自 2016 年以來一直在土耳其尋求避難。

“但是當他完成朝聖時，由於新冠肺炎大流行，邊境關閉，他被迫停留更長時間，”她說。

那年晚些時候，外力從維吾爾社區成員那裡聽說他正在被沙特警方通緝，他躲藏起來。

“其他維吾爾人告訴我父親，沙特警方正在搜捕他，”努里曼·海姆杜拉說。

中國駐沙特阿拉伯大使館沒有回應美國之音關於該男子是否要遣返中國的詢問。

然而，在 2020 年 11 月，外力和45歲的 Nurmemet Rozi（在他的中國護照上被稱為努爾買買提·如子）， 一起被沙特警方拘留，後者是幫助將外力藏在他住所的另一名在沙特阿拉伯合法居住的維吾爾人。

總部設在挪威的人權組織 Uyghur Hjelp 的創始人阿卜杜韋利·阿尤普（Abduweli Ayup） 表示，1 月 3 日，沙特當局告知這兩名維吾爾人要“做好心理準備”返回中國。

一位“維吾爾消息人士”告訴阿尤普，她是直接從被拘留者那裡得到消息的。

“消息人士不敢直接與媒體交談，因為她還面臨著被抓獲甚至被驅逐回中國的巨大威脅，”阿尤普告訴美國之音。

據阿尤普說，他擔心這兩名維吾爾男子的未來可能與過去幾年從沙特阿拉伯被引渡到中國的其他五名維吾爾男子相似。

“從 2017 年到 2019 年，有五名維吾爾人被沙特阿拉伯驅逐回中國，”阿尤普說，如果像美國這樣支持中國維吾爾人權的國家不幫忙，這兩個維吾爾人的未來可能和他們之前的其他人一樣。

美國與其他國家和人權組織一起譴責中國將維吾爾人視為種族滅絕和反人類罪，稱北京已將超過 100 萬突厥穆斯林押在新疆地區的拘禁營中。

然而，中國為其在該地區的反恐和極端主義措施辯護，稱這些設施不是拘禁營，而只是“職業培訓中心”，讓宗教極端主義或恐怖主義毒害的人“接受教育”。

沙特阿拉伯在給聯合國的一封信中與這些國家一道，稱讚中國對維吾爾人的政策和待遇是人權領域的“非凡成就”。

該國王儲穆罕默德·本·薩勒曼 (Muhammad Bin Salman) 在 2019 年訪問北京並與中國達成100 億美元的協議時表示，北京“有權為國家安全採取”反極端主義和恐怖主義措施。

庫格爾表示，關注中國人權狀況的國家應敦促沙特當局停止將任何面臨迫害的維吾爾人遣返中國。

庫格爾說：“他們還可以採取的一個非常重要的步驟是允許這些人進入他們的國家並有機會申請庇護”。