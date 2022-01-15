有說北京淪陷！海淀區檢出新冠陽性個案 稱冬奧陷危機

中國北京因將舉辦冬季奧運，對於新冠疫情防控特別加嚴，但今天(15日)傳出北京市海淀區檢出1例新冠病毒陽性個案。有媒體稱北京淪陷，冬奧陷危機!

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據新頭殼今天報道稱，北京市海淀區15日傳檢出1例新冠肺炎病毒陽性個案。

報道引述陸媒消息，海淀區疾病預防控制中心在上午就接獲1例新冠病毒核酸檢測初篩陽性報告，第一時間即啟動確診患者活動軌跡區域管控，安排相關人員核酸檢測及區域消毒殺菌。下午經北京市疾控中心複核結果為陽性。

據陸媒指出，該陽性人員住所為海淀區上地街道農大南路博雅西園，工作單位所在地為海淀街道海淀新技術大廈。目前不清楚感染源，也不清楚感染的是何種病毒。

該報道引據官方通報，北京前一起本土病例是在2021年12月19日。北京1月2日才宣布本土病例“清零”。