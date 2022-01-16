沃爾瑪遭指偽造產品評論被中國監管罰款

廣東省本地的有關部門表示，沃爾瑪因在其應用上偽造產品評論，已被處以人民幣30萬元的罰款。這家超市零售商對新疆問題的處理引發了中國監管機構的一系列批評。去年12月底，在有報道稱沃爾瑪已停止在其中國門店供應來自新疆的產品後，中國的反腐敗監管機構批評了沃爾瑪，並警告說消費者會進行抵制。沃爾瑪當時不予置評。

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據華爾街日報引述廣東省本地的有關部門表示，沃爾瑪(Walmart Inc., WMT)因在其應用上偽造產品評論，已被處以人民幣30萬元（約合47,171美元）的罰款。

據廣東省市場監督管理局在其網站上最近發出的一份通知中說，在監管機構確定從2020年10月到2021年5月，該美國公司旗下的山姆會員店(Sam's Club)應用在用戶尚未對交易產品進行評價的情況下，自動給產品默認五星評價，沃爾瑪因此被罰款。

該監管機構表示，這種做法相當於誤導消費者，進行虛假產品宣傳，違反了《反不正當競爭法》。此前，中國監管機構對這家全球最大零售商採取了一系列監管措施。

該報道稱，去年12月底，在有報道稱沃爾瑪已停止在其中國門店供應來自新疆的產品後，中國的反腐敗監管機構批評了沃爾瑪，並警告說消費者會進行抵制。沃爾瑪當時不予置評。1月初，中國市場監管機構支持的一家媒體報道了因涉嫌網絡安全違規而對這家零售商採取行政措施。沃爾瑪當時沒有立即置評。