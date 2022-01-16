美國務院對張青去世表示哀悼 呼籲北京立即讓郭飛雄來美

美國國務院1月14日發表聲明，對人權活動人士郭飛雄的妻子張青去世表示哀悼，並呼籲北京立即准許郭飛雄來美，與他的孩子們團聚。聲明還敦促中國停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令。

廣告 繼續瀏覽後續

美國國務院發言人普賴斯在聲明中對張青的去世表示哀悼時說，中國當局“多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、日常騷擾和監視，並因他代表中國人民而和平呼籲而拒絕他出國”。這位發言人提到，郭飛雄2021年1月試圖登上從上海飛往美國的飛機時被拘留，目前被單獨關押。

他表示：“我們呼籲中華人民共和國立即給予郭飛雄人道主義救濟，允許他前往美國與他的孩子們團聚並哀悼妻子的去世”。

張青今年1月10日在美國馬里蘭州病故。2021年1月9日，張青在馬里蘭州一家醫院做了結腸癌伴肝轉移開腹切除手術，郭飛雄當時向中國總理李克強和公安部長趙克志發出緊急公開信， 呼籲允許他前往美國，照顧病重的妻子。1月28日晚，郭飛雄在上海浦東機場準備搭機前往美國時被攔截。12月初，在張青病危之際，郭飛雄試圖再次赴美，但在12月5日下午，他給友人發出“我被抓了”的消息後，至今與外界失聯。

美國國務院發言人普賴斯在聲明中說，“正如我們和其他國家一貫做的那樣，我們敦促中華人民共和國履行其在人權方面的國際承諾，停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令。中華人民共和國必須停止懲罰那些行使他們的人權和基本自由的人。”

郭飛雄又名楊茂東，他因維權行動、為法輪功辯護聲援、要求中共官員財產公開而被中國當局關押四次，兩度坐牢，過去15年中有11年在獄中度過，被支持者譽為“民權英雄”。