中國去年GDP為8.1% 略高預期 惟增速上季開始放緩

中國官方公布，去年國內生產總值(簡稱GDP)按年增長8.1%，略高於市場預期的8%，更創下十年新高；而兩年平均增長則為5.1%，剛好是世界銀行對中國今年GDP的預期。另外，中國去年第四季的GDP雖有4%，高於市場預期的3.3%增長，但增速已明顯放緩。統計局局長寧吉喆亦指出，中國當前面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。

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另外，中國的城鎮調查失業率平均為5.1%，較北京預期的「5.5%左右」低；至於反映通脹的居民消費價格亦溫和上漲，去年按年升0.9%，低於去年初的「3%左右」預期目標。

中國去年8.1%的GDP，令其經濟總量達到114.4萬億元人民幣(下同，摺合約18萬億美元)，較前年總量大增12.6%，遠較之前一年的2.3%增幅高。統計局局長寧吉喆今(17日)早在記者會上表示，GDP增幅高於去年3月政府工作報告提出的全年經濟增長「6%以上」的預期目標，而兩年平均增長率亦較高，反映經濟運行整體平穩。他續稱，面對複雜的國內和國際形勢以及各種風險挑戰，中國經濟發展和疫情防控雙雙保持全球領先地位，完成全年發展主要目標，為「十四五」(第十四個五年經濟規畫的簡稱)實現良好開局。 他強調，中國去年投資規模繼續擴大，對改善供給結構和質量發揮重要作用，下一階段投資增長走勢看好，儘管全球疫情對投資增長形成一定製約。

不過，面對達目標GDP，寧吉喆反駁西方國家以中國已達發達國家為由而撤回優惠的理據，指中國目前雖處於中等偏上收入國家行列，但人均GDP尚未達到高收入國家下限標準，與發達國家相比還有較大差距。他解釋，原因是中國發展不平衡、不充分的問題仍然突出，當前還面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。

中國去年社會消費品零售總額近44.1萬億元人民幣，按年增長12.5%，兩年平均增長3.9%。若以12月單計，其增速已減慢至1.7%，比去年11月慢2.2個百分點，是連續兩個月轉差。

在香港，銀行首席經濟師薛俊升亦指出，中國的GDP增長速度不俗，動力主要來自出入口及工業生產，消費則較為疲弱，相信與疫情有關。他預料，未來一、兩個月，Omicron疫情仍然會帶來困擾，繼續影響市民消費意欲。但由於北京銳意促進內循環，預期3月份政府工作報告會推出措施支持消費，例如減稅降費，及刺激性財政政策。

中國3月才會公布今年的經濟增長預期，但世界銀行上周已警告，今年全球、包括中國經濟增長將放緩，尤其是Omicron變種病毒的擴散加劇了勞動力短缺和對國際物流的影響。世行報告指出，由於疫情持續影響，以及中國政府對某些經濟領域收緊監管，預計中國經濟增長的放緩將「超過預期」，並將其增長率由去年的8%大幅下調至今年的5.1%，明年則為5.3%。