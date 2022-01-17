中紀委片揭孫力軍政法高層關係網 受賄「數億」

中共中央紀律檢查委員會委託中央電視台攝製的反腐系列片集，曝光公安部原副部長孫力軍的政治團夥及其形成經過，當中包括四名去年落馬的政法系統高官，分別是原江蘇省政法委書記王立科、原上海市副市長兼市公安局長龔道安、重慶市原副市長兼公安局長鄧恢林，以及原山西省副省長兼公安廳長劉新雲；並指控孫力軍和王立科收受財物達數億元人民幣(下同)，而其他人收受賄款亦達幾千萬到一億多元。

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該套名為《零容忍》的反腐系列片前(15日)晚播出第一集〈不負十四億〉，已落馬近兩年的前副公安部長孫力軍在片中「認罪悔罪」，承認自己「算是（中共）十八大或者十九大之後都沒有收斂也沒有收手的，犯了不少錯誤，也犯了不少罪過」。引號中第一句是習近平班子聲稱重點打擊的對象，在昨晚播出的第二集《打虎拍蠅》中的貴州省政協主席王富玉，也被指屬於這一類別。中紀委第十監督檢查室主副主任王衡透露，王富玉自上世紀九十年代開始收受民企主利益，一直到他留置前幾天仍在收受賄款，形容這是「時間長、隱得深」的案子。王是在去年2月被中紀委立案調查，以此計算，王貪腐超過25年，甚至是退休後仍有收受利益，部分是在臨近退休前達成的交易，被形容為「期權式腐敗典型」。

王富玉的案子與孫力軍案不同的是，後者是「政治問題與經濟問題交織」，孫大搞政治團夥，是動搖黨的執政根基，影響黨和國家政治安全的典型，而他的關係網，根據劇集描述，接着就出現孫力軍的鏡頭，出身公安系統的王立科包庇黑幫獲得財源，在2008年任大連市公安局長時，於時任公安部辦公廳副主任孫力軍到省廳考察時認識他，刻意拉攏他以便上位，當孫在遼寧出差時收受他附有100萬元的銀行卡後，王多次送錢送股票給孫。孫力軍在鏡頭前說：「他(王立科)每年大概四、五次來北京，每次都給我30萬美金，放在一個小的海鮮盒裡面」。到案發時，王已送了累計摺合9000多萬元人民幣的「小海鮮」給孫。而孫則幫助王陞官，江蘇省多個重要職位便是在他幫忙下，讓王坐上，王去年9月被「雙開」(開除公職和黨籍)時，已官至江蘇省政法委書記。孫直言，他把王「當自已人看待」。

另一方面，孫力軍亦會拉攏對他有用的人，時任公安部技術偵察局局長龔道安就是其中之一；孫更藉著秀關係贏取公安部網絡安全保衛局局長劉新雲的欽羨，令後者靠攏他，令二人成為他的心腹。影片介紹，二人為孫提供大量他無權知曉的信息和網絡輿情。

團夥成員的另一來源是團夥中人引薦，例如龔道安引薦同為湖北同鄉的政法委辦公室主任鄧恢林「入夥」。這些人也得到孫力軍提攜，安插到重要的崗位；反過來亦為自己上位鋪路。及至去年先後「雙開」落馬時，鄧恢林官至重慶市副市長兼市公安局長、龔道安則是時任上海市副市長兼市公安局長、劉新雲則是山西省副省長兼省公安廳長。

中紀委國家監委案件審理室副主任孫東升形容，孫力軍案件是一個典型的政治問題和經濟問題交織的案件，特別是這些人頂風違紀、知法犯法，結黨營私，搞團團夥夥，貪污賄賂數額巨大，影響非常惡劣，是「十九大以來查處的最嚴重的案件之一」，體現了中共對腐敗「零容忍的態度和決心」。

中紀委網站更在劇集播出後發錶快評，指案情再現了違紀違法黨員幹部走上貪腐之路的軌跡，「敲響拒腐防變的警鐘」，例如孫力軍是錯誤地認為，當官和發財可以兩不誤；而貴州省政協原黨組書記兼主席王富玉沉迷於打高爾夫球，變成惡習時，便是駛入通往腐化墮落的快速路。