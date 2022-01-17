北京冬季奧運會：不賣票但測選觀眾

中國官方今天17日決定取消出售冬季奧運會門票，而改為向可信觀眾贈票。按照之前的計畫，只有居住在中國的人可以購買門票並觀看冬季奧運會（2022年2月4日至20日）的比賽，來自國外的觀眾本來就已經沒有辦法入場觀看比賽。中國官方沒有說這些人將如何被挑選出來，也沒有說他們在去體育場和滑雪場之前是否必須接受檢疫。

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北京冬奧會受到新冠疫情的嚴重衝擊，組委會周一宣布，由於疫情局勢複雜，取消對公眾的門票銷售。此時距離冬奧會開幕不到三周。

法新社今天報道說，按照之前的計畫，居住在中國的人們可以購買門票並參加奧運會（2022年2月4日至20日）。來自國外的觀眾已經沒有辦法參加比賽。

中國的新冠病毒疫情形勢仍然困難和複雜，中國的幾個城市在最近幾周一直在與新冠病毒的爆發作鬥爭，組委會此刻取消了門票銷售計畫。官方說，為了保護工作人員和觀眾的健康和安全（......），現已決定調整原計畫，改為組織觀眾進場觀看比賽。

北京冬季奧運會組委會沒有說這些人將如何被挑選出來，也沒有說他們在去體育場和滑雪場之前是否必須接受檢疫。據一些消息來源稱，奧運會可能國家向公務員或上市公司的員工發出邀請。

據該報道，中國今天報告的新冠肺炎病毒新病例數量達到了2020年3月以來的最高水平，當局在奧運會前特別提高了警惕。

誠然，中國只報告了223個新病例，包括高傳染性的Omicron變體。但是最近幾周，中國的幾個地區一直面臨著新冠病毒流行病的反彈。

以廣州為首的南方省份廣東已經記錄了9起新的本地新冠病毒病例，也包括一些Omicron變體。與澳門交界的珠海市要求其居民避免前往其他地方，並在周一開始對全體居民進行檢測。學校被關閉。

中部省份河南省也報告了68例新冠病毒病例，該省與河北接壤，一些比賽將在河北舉行。當地已經為幾百萬居民實施了部分遏制措施和大規模篩查。

距離北京冬奧會不到三周的時間，當局已經動員起來。特別是因為中國首都本周末報告了首例Omicron變體病毒感染。按北京的一位衛生官員周一告訴媒體，在感染者從加拿大收到的一封信上發現了這種病毒。消息稱，該信件從加拿大輾轉美國，香港後抵達北京。

當局的說法是，對同一批次的幾十封信件進行了檢測，其中五封顯示有冠狀病毒的痕跡。

中國官員解釋說，該Omicron菌株與中國的Omicron病例不同，並且與上個月在北美髮現的菌株相似。中國官員說：不排除是通過信件傳入造成感染的可能性。

中國對外國進口產品說警惕，中國官方報告2020年在北京的一個市場上發現一塊進口三文魚砧板上有病毒的痕跡。法新社說，然而，冷凍食品是造成中國新冠肺炎病毒疫情的原因這一假設已被世衛組織駁回。

這一次，在北京發現新的Omicron病例後，首都有13,000多人接受了檢測，同時一些旅遊景點被關閉。北京現在要求在旅行前進行陰性測試，並在抵達後進行後續測試。

法新社說，中國首都上周推出了閉環概念。環閉指營造相當於氣泡的封閉形式，將奧運會的運動員、官員、志願者、司機、廚師，與中國民眾完全隔離開來。