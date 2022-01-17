反送中遊行學生刺傷警員 今遭重判近8年

香港一名高三學生在前年“反送中”運動爆發時，以美工刀刺傷一名警員的頸部，今天被法庭判處入獄7年9個月，據媒體稱是各“反送中”案至今判刑較重的一起。香港反送中示威中有1萬多人被逮捕，其中大部分是學生，有1100多人被起訴。

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中央社今天引述香港媒體消息報道說，被告為許添力，現年21歲，案發時讀高中三年級。前年10月某日，他在觀塘港鐵站外以利器刺傷警員頸部，當場被捕。事發時，正值區內有“反送中”示威活動，受害警員與其他警員在區內行人天橋戒備。

據警方事後公布，受傷警員的右頸傷口長約3.5公分，部分咽喉管被刺中，右聲帶受損。

許添力原先被控一項企圖謀殺罪，其後改為有意圖傷人罪，他早前已認罪，高等法院原訟庭今早宣判。

據中央社說，在“反送中”之中，許添力刺傷警員案是較為嚴重的一起，另一起是一名示威者以易燃物料潑向反對者並引火點燃，導致對方全身嚴重燒傷，而行兇者已逃往海外，正被警方通緝。

據法新社今天報道稱，受傷警員曾經住院一周，後經過7個月的恢復，於2020年6月重返警所崗位。

香港反送中示威中有1萬多人被逮捕，其中大部分是學生，有1100多人被起訴。