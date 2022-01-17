台灣事實查核中心揭疫情與反送中都有假信息

台灣事實查核中心總編審陳慧敏16日在台北的銅纙灣書店就事實查核與民主政治為題演講。她表示，疫情期間，中國大陸方面傳出的假訊息往往有官媒、外交官員背書。而在中共加大對香港媒體的影響力後，港媒也成為對台假訊息的散布管道。

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據中央社報道說，台灣事實查核中心總編審陳慧敏在台北的銅纙灣書店就事實查核與民主政治為題演講，她分析，新冠肺炎病毒疫情期間，中國大陸出現的假訊息主要環繞於“病毒並非來自武漢”這一議題，初始粗糙，之後逐漸更精細、更具邏輯，形成完整論述。

在假訊息發展過程中，中國官媒也會協力報導刊載，中國外交系統也同時於國際場合提出，讓假訊息更具真實感。陳慧敏表示，疫情期間，中國大陸方面傳出的假訊息往往有官媒、外交官員背書，而在中共加大對香港媒體的影響力後，港媒也成為對台假訊息的散布管道。

報道稱，新冠肺炎病毒疫情爆發後，隨着國際對中國究責的聲音出現，2021年中，假訊息發展為美國延攬日本負責生化實驗的731部隊專家，在美國狄翠克堡（Fort Detrick）研究出新冠肺炎病毒並散布至全世界。不僅中國官媒報導，中國外交部發言人汪文斌也在記者會上要求美國“開放德特里克堡（狄翠克堡）生物實驗室以及生物實驗基地”。

該報道稱，香港“反送中”期間，香港也充滿假訊息，2019年，香港出現很多訊息查核團體，就反映出當時的假訊息多麼泛濫。

部分假訊息則有官方背書，讓一般人難以察覺真假。陳慧敏舉例，2019年11月，中共中央政法委的官方微信帳號“長安劍”發布一篇聲稱香港“暴徒”有酬勞，殺警最高2000萬元的虛假訊息。這篇文章內容詳盡，除了報導金流，還刊出“招募死士”的撫卹價格表，但經事實查核中心查證皆為假，然而，這篇文章由中國官方微信發布，顯示這則假訊息的傳播路徑與官方有關。

據陳慧敏，此外，香港媒體也可能被當作新的台灣假訊息傳播管道。去年6月香港被視為親中共媒體的文匯報報導稱，台灣多項出口產品驗出萊克多巴胺，藉此攻擊台灣社會，台灣官方與業者澄清後，文匯報也並沒有公布檢驗機構，此事雖然沒有在台灣激起太大波瀾，文匯報所製作的新聞圖卡，卻至今還在流傳，透過社群轉發散布。

陳慧敏說，當前隨着中共對香港的箝制增加，香港追求真相的媒體被一一調查、關閉，在立場新聞人員遭警方帶走當天，港警方面同時發布不少正面形象新聞，陳慧敏認為，在香港，國家機器在試圖建構新的歷史，已經不僅是假訊息層次。