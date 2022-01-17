新聞無罪：在英港人連續三星期示威撐香港 倫敦蘇格蘭千多人組人鏈

逾千人參與倫敦的遊行以一人一信投入香港經貿辦結束。小圖為市市民在還我新聞自由的旗幟起步 2022年1月17日

曾聲稱是亞洲信息中心的香港，其新聞自由在《港區國安法》生效後每況愈下，倫敦和蘇格蘭首府愛丁堡兩個英國主要城市在剛過去的周末和周日亦舉行活動，以示支持香港新聞自由，當中，倫敦有一千多人以「一人一信」方式向港府駐英辦事處表達不滿和要求；另有約三百人於愛丁堡組成人鏈，要求港府釋放所有新聞工作者，成為英國連續三個星期以來第十個城市組織活動撐香港新聞自由。有關活動本周末將由蘇格蘭阿伯丁(Aberdeen)的港人接棒。

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根據不同社交媒體的片段，在剛過去的周末(15日)，逾千名港人在倫敦市中心的皮卡迪利圓環(Piccadilly Circus)集合，然後在「還我新聞自由」的旗幟帶領下，向著香港駐倫敦經貿辦進發，參加者沿途高呼「新聞無罪 自由無價」、「釋放所有新聞工作者」、「還我新聞自由」、「Press Freedom All」、「Hong Kong is not china」等口號，到達經貿辦後，更以一人一信的方式把要求經信箱口投入經貿辦內。

遊行開始前，以倫敦為基地的「香港監察」(Hong Kong Watch)創辦人、英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯(Benedict Rogers)發言時表示，香港在主權移交時，傳媒百花齊放；但在過去半年，多家傳媒被迫關閉，「如果《蘋果日報》標誌着香港新聞自由的死亡，…，那麼《立場新聞》和《眾新聞》的關閉，就代表香港新聞自由被埋葬」，他們必須為此發出最大的聲音。」 他續稱，在《港區國安法》下，大批民主派人士被囚，他和很多在外港人只能依賴傳媒了解香港情況，但當香港傳媒一個一個倒下，香港將變成信息黑洞，國際社會必須發聲和採取行動，令中共明白他們將為此付出代價。

而已移居英國的前香港新聞工作者王俊彥亦有發言，他反駁香港特首林鄭月娥指新聞機構停運是它們自己的決定，他強調，新聞自由不是指有沒有新聞，而是一種環境，當環境不容許新聞工作者在自由、安全、不受威脅之下報道新聞時，便沒有新聞自由可言。

遊行隊伍中，有老有少，一名移居英國多年的老伯表示，過往會在網上聽香港的電台新聞，現已放棄，對新聞自由空間日縮，大表不滿，故前來抗議。另有在英進修的外國記者組隊參與遊行，強調這既是爭取記者的權利，亦是為了人們擁有新聞自由的權利；既為香港，更是為世上所有新聞自由受到威脅的地方。

到了昨(16日)午，本月第十場支持香港新聞自由活動在蘇格蘭首府愛丁堡的國家檔案館外進行，義工先設立展板，縷述包括電影在內的表達自由被侵蝕情況，然後再讓參加者在館前和兩旁馬路手拉手地組成人鏈，高喊「還我新聞自由」、「釋放所有新聞工作者」等口號。

有趣的是，人鏈在一個街頭音樂表演者的所在處斷開，以便市民可上前給予表演者打賞；另外，人鏈展示期間，有操普通話口音人士停下拍照，但未有其他挑釁行動，雙方各安其事。最後，示威者在展示人鏈約半小時後和平散去。