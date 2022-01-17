柬埔寨西港：中國犯罪集團的樂園

法國世界報近日刊登長篇調查報道，介紹了柬埔寨的中國城 （chinatown）西哈努克港如何發展成為中國犯罪集團的樂園。世界報指出，柬埔寨是中國一帶一路投資計畫的巨大受益者，但與此同時，一帶一路也在柬埔寨打開了潘多拉的盒子。

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西哈努克港原名西哈努克城（កំពង់សោម，Kampong Som），是柬埔寨西哈努克省的一個港口城市，為該省首府，以柬埔寨前國王西哈努克的名字命名。西哈努克港簡稱西港，是一個深水港，也是柬埔寨最大的海港及對外貿易中心。此市也是柬埔寨國內比較重要的旅遊城市，有大量的中國飯店及旅館。西哈努克也是中國人最為密集的地方之一。根據來自維基解密網站的數據， 在2019年，大約有8萬中國人在西哈努克市，與當地柬埔寨人數目差不多。西港是中國一帶一路計畫的重鎮之一，當地設有一個中國經濟特區，中資這點投資賭場，房地產與旅遊業。

殺豬盤是什麼？

世界報報道指出，西港中國城的入口有保安人員嚴厲把守，鐵門四周均安裝了視頻監督儀，事實上，類似的賭場與網絡敲詐中心在柬埔寨共有十多個，它們分別設在柬埔寨與泰國以及老撾的邊界，數千人在網絡敲詐中心工作，在中國老闆以及來自其他各地的黑幫頭目的監督下。

世界報指出，這些網絡詐騙企業對外稱呼冠冕堂皇，比如說“數字工業投資園”，其職工主要來自中國國內，不過，新冠疫情使他們不得不僱傭當地人或者來自其他國家的人員。一位化名為 Sem Chakrya的27歲的柬埔寨高棉人向記者介紹，他的任務是在歐洲五國開拓市場，其中包括法國，他擁有四個手機，每個手機帳號不同，但使用同一個美女的照片，這位不明國籍的美女在中心負責協調工作，目的是使用胡蘿卜將網民吸引上勾，最後再榨取他們的錢財。這就是所謂的殺豬盤。殺豬盤的生意網從菲律賓途徑老撾，柬埔寨延伸至緬甸，而西港則是殺豬盤國的首都。研究法國一帶一路規畫對東南亞地區影響的法國專家Elsa Lafaye de Michaux指出，這是一帶一路規畫的負面影響之一，西港是一帶一路規畫的一大重要環節，西港的面積同中國的深圳相近，其人口總數也同當年1982年深圳啟動開發時的人口總數相近。柬埔寨總理洪森明確表示期待將西港發展成為東南亞的深圳。

網絡賭博行業

2017年，柬埔寨政府向75家網絡遊戲，賭博企業發放許可證，據日本媒體介紹，西港網絡遊戲收入每年在35億至50億美元之間，其中90 %來自網絡虛擬賭博場，柬埔寨當局對此似乎無能為力。

西港吸引來自中國，澳門，香港以及台灣的犯罪分子，當地的綁架，販毒以及賣淫活動日益猖獗。2020年12月12日，柬埔寨與中國警方在前往西港的路上聯合活動截獲1，5噸的興奮劑氯胺酮，三名台灣人遭逮捕。在毒品生產地點曾經引發激戰，一名台灣人被擊斃。

中國政府意識到網絡賭博成為洗錢途徑，導致大量中國資金外流，在北京的壓力下，柬埔寨政府宣布從2020年一月起，不再續髮網絡賭場許可證，中國政府也出台了類似的禁令。再加上去年三月，新冠疫情再西港爆發，導致數萬名中國人離開西港。疫情期間，賭場的名稱逐漸被數字園所取代，其中工作人員，無論是中國人還是外國人都被沒收個人證件，網絡詐騙活動逐漸恢復，被剝奪自由的工作人員，每天工作事件長達11小時，一名得以辭職的當地高棉年輕女子向記者表示，她因為不願意欺騙他人而決定辭職，數字園內氣氛十分緊張，都多中國人都十分悲觀絕望，她在工作期間就有一人自殺。離開之後，又有一名越南人被毆打之後被推下樓摔死。網絡詐騙的受害者不僅僅是被詐騙者，而且也包括從事詐騙的工作人員，他們往往遭遇奴隸待遇。

中國城成為剝奪他人自由的紫禁城

柬埔寨當地媒體，高棉時報2021年8月首次報道了四名菲律賓人從數字園“獲釋”的消息，2021年10月，41名印尼人在印尼使館的要求下在柬埔寨警方的保護下離開中國城。11月24日，三名泰國人在泰國邊界的一座數中國城被釋放，泰國警方打擊人口販賣分部負責人發表公告指出：受害者遭受暴力毆打，榨取錢財，非法關押並且被剝奪食品等非人道的待遇。

據世界報獲得的信息，一名生活在柬埔寨的法國人也在2021年夏天在柬埔寨南部被短暫扣押兩個月，他通過臉書應聘與一位中國老闆兩度會面，在家人發出警報後，法國警方與柬埔寨當局交涉後他才得以獲釋，這位三十多歲的法國人拒絕接受世界報的採訪。

事實上，柬埔寨警方並不進入紫禁城，而是與中方負責人直接談判，之後，涉及的人員才被帶到警察署釋放。一位曾經從事類似工作的中國人向世界報表示，成功的詐騙犯每月可以可以詐騙五十萬元人民幣，他自己可以保留九萬元。但是，他們的工作時間通常是每天15個小時。

這名從內蒙來到西港的人化名Xiao Xiong，2021年七月來到當地，原以為是在網絡遊戲行業工作，由於拒絕詐騙他人，拒絕一天15小時的工作時間，他試圖通過隱藏的一個手機與警方聯繫逃出數字園。而警方卻迅速與他的老闆聯繫並且對他進行威脅，最終他成功地通過臉書與柬埔寨總理洪森取得聯繫，他用英語向洪森表示：“親愛地洪森總理，我被綁架強迫拘留在柬埔寨，被毆打，我是中國人。”發出短信之後兩天，他就獲釋。目前他受到一位名叫 Chen Baorong地湖北人地保護，這名二十年前來自柬埔寨地湖北人娶了一位當地女子，並且在十年內發財起家，他家成為受害者地避難所。據他評估，在數字園工作地職工有40 %是自願參與詐騙活動，而其他60 %則是被迫從事非法活動。

文章最後介紹了澳門商人尹國駒，綽號崩牙駒在柬埔寨的活動，2012年他出獄後從事加密貨幣生意，2018年在柬埔寨成立洪門公司，他們在香港，澳門以及台灣華人界擁有市場，世界報認為洪門公司因其煽動民族主義以及滲透其他組織的功能而暗底下受到負責海外華人的北京統戰部的支持。

作者評論說，英國殖民時代，倫敦在地緣政治領域的擴張與開拓鴉片市場異曲同工，今天中國的一帶一路或者正在起着同樣的作用。