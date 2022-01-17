廣東梅州出現Omicron病例

繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例

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Jusqu’à présent, de nombreuses villes chinoises ont signalé des infections liées au variant Omicron, notamment Shanghai, la ville occidentale de Xi’an, des villes comme Zhuhai et Zhongshan, et la ville de Tianjin
Jusqu’à présent, de nombreuses villes chinoises ont signalé des infections liées au variant Omicron, notamment Shanghai, la ville occidentale de Xi’an, des villes comme Zhuhai et Zhongshan, et la ville de Tianjin © ZHAO ZISHUO, ASSOCIATED PRESS
作者： 法廣
4 分鐘

新冠肺炎疫情持續，多地出現Omicron本土確診病例。廣東梅州市16日新增本土確診病例1宗，當局17日表示為Omicron病例，與珠海市疫情同屬一條傳播鏈。官方下令，離梅州出廣東省需48小時內檢測陰性證明。

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據新浪新聞，梅州市17日疫情防控記者會上，當局表示新增的1宗本土確診病例來自五華縣，為一名11歲男童，於1月11日晚上隨父母自駕車從珠海市返回梅州市，在梅州市期間居住在五華縣岐嶺鎮華源村。

 

16日，梅州市疾控中心對男童檢測出新冠病毒陽性，判定為新冠肺炎無癥狀感染者。隨後轉送至深圳市第三人民醫院隔離治療，進一步診斷為確診病例（輕型）。經廣東省疾控中心病毒全基因組測序為Omicron感染，與珠海市疫情同屬一條傳播鏈。

梅州CDC表示，該病例在梅州市的活動範圍涉及五華縣岐嶺鎮華源村、雙頭社區金福超市、萃益茗奶茶店。以上場所均已按要求實施管控和消毒。

截至今天早上9時，當區初步排查出密切接觸者180人、次密接觸者517人。當局又畫定岐嶺鎮雙頭社區、華源村、龍水村和潭下鎮文安村4個封控區，將岐嶺鎮及潭下鎮其餘區域、華城鎮全域畫定為管控區，其他鎮為防範區。

此外，封控區、管控區已完成第一輪全民核酸檢測，共採集樣本11.9萬份，均為陰性。同時，16日啟動了五華縣全民核酸檢測，共採集樣本57.2萬份，已出結果12萬份，均為陰性。

據悉，梅州已要求梅州市市民非必要不離梅、不出省，確需離梅出省的，須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

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