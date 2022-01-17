美媒：印度將向菲律賓出售布拉莫斯反艦導彈系統以抗衡中國

印度和菲律賓官員表示，兩國已經達成協議，印度將向菲律賓提供布拉莫斯(BrahMos)反艦巡航導彈系統，該交易可能有助於抗衡近期中國在該地區爭端中的強硬表現。菲律賓軍方透露說，反艦導彈將從北到南部署在菲律賓群島上，以覆蓋面向南中國海的西海岸。

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據華爾街日報今天報道說，印度將向菲律賓出售布拉莫斯反艦導彈系統。這將是印度首次出口布拉莫斯導彈系統，該系統由總部位於新德里的印度-俄羅斯合資企業製造。此舉也反映出印度為應對中國日益增長的軍事力量而致力於擴大與美國及其盟友的防務關係。

據兩位印度官員和菲律賓國防部長洛倫紮納(Delfin Lorenzana)稱，菲律賓政府於12月31日致函Brahmos Aerospace Private Ltd.，同意以3.75億美元購買三套超音速導彈系統。菲律賓是美國的條約盟友。其中一名印度官員說，每套系統包括兩個導彈發射器、一個雷達和一個指揮控制中心，可以在10秒內發射兩枚導彈，並表示，這份合同有望在本月簽署。

洛倫紮納上周五在Facebook上發帖稱，這些導彈將主要由菲律賓海軍陸戰隊的海岸防禦部隊來操作，該交易中還包括對操作員進行培訓和提供後勤支持。

擔任菲律賓海軍副司令至2019年的退役海軍少將Rommel Ong說，設計這些導彈在一定程度上是為了抗衡中國。Ong表示，反艦導彈將從北到南部署在菲律賓群島上，以覆蓋面向南中國海的西海岸。

華爾街日報說，中國反對菲律賓有關南中國海（中國稱：南海）陸地和海洋權益的主張。近年來，中國迅速擴大軍力和軍事活動範圍，以宣示自身主張，包括建造了七座戒備森嚴的人工島。最近已出現了一些紛爭，例如2021年11月中旬，菲律賓官員指責中國海警船隻對前往南中國海一個爭議淺灘的菲律賓補給船使用高壓水槍。