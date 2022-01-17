達沃斯線上開幕 習近平稱歡迎各種資本在中國合法依規經營

中國國家主席習近平今天在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表演講時警告說，大國之間的全球對抗可能產生 "災難性的後果"。據習近平還表示，中國將堅定不移推動高質量發展，經濟總體發展勢頭良好，中國經濟韌性強、潛力足、長期向好的基本面沒有改變，對中國經濟發展前景充滿信心；歡迎各種資本在中國合法依規經營，為中國發展發揮積極作用。

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據路透社今天報道說，中國國家主席習近平稱對中國經濟發展前景充滿信心。 習近平在北京出席2022年世界經濟論壇視頻會議並發表演講稱，當今世界正在經歷百年未有之大變局，時代之變和世紀疫情相互疊加，世界進入新的動蕩變革期，“（我們）要在危機中育新機、於變局中開新局。”

據習近平指出，主要經濟體要樹立共同體意識，強化系統觀念，加強政策信息透明和共享，協調好財政、貨幣政策目標、力度、節奏，“主要發達國家要採取負責任的經濟政策，把控好政策外溢效應，避免給發展中國家造成嚴重衝擊。”

他並表示，全球低通脹環境發生明顯變化，複合型通脹風險正在顯現；要探索常態化疫情下的經濟增長新動力，推進跨境貿易便利化。同時，要在充分協商基礎上，為人工智能、數據經濟打造各方普遍接受、行之有效的規則；要堅持共同但有區別的責任原則，在發展框架內推進應對氣候變化國際合作。

此外，他還提到，中國將在推進新能源可靠替代過程中逐步有序減少傳統能源，確保經濟社會平穩發展。

據習近平同時宣布，中國將再向非洲國家提供10億劑新冠疫苗，向東盟國家提供1.5億劑疫苗。

據法新社說，中國國家主席習近平周一在瑞士達沃斯世界經濟論壇上發表演講時還警告說，大國之間的全球對抗可能產生 "災難性的後果"。

達沃斯論壇長期以來被認為是商業、政治和民間社會領導人的終極會議場所，由於新冠肺炎病毒疫情大流行的影響，該論壇正在網上舉行。

法新社說，2017年，在特朗普在美國上台後，中國領導人出人意料地倡導自由貿易和全球化，在達沃斯引起了人們對保護主義復興的擔憂，從而引起了轟動。周一，習近平再次以多邊主義的捍衛者自居，並對全球緊張局勢發出警告。

根據中國官方公布的習近平講話內容，習近平說："歷史一再證明，對抗不能解決問題，只會導致災難性的後果，"

法新社說，習近平沒有點名美國。習近平還說，"我們今天的世界遠非和平。挑起仇恨和偏見的言論比比皆是。" 法新社說，但習近平沒有詳細說明。

據該報道，中國作為世界領先的貿易大國，正在推動新的區域自由貿易協定，並啟動了環繞歐亞大陸的 "新絲綢之路"。然而，歐盟（EU）和美國--即中國的兩個主要貿易夥伴--不斷指責中國採取傾銷、懲罰進口產品的保護主義措施和限制外國公司進入。