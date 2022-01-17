郭飛雄姐姐楊茂平跟中共要人

據維權網1月17日發布的消息，中國維權人士郭飛雄（楊茂東）已被當局正式逮捕。家屬收到逮捕通知書顯示，郭飛雄於1月12日經廣州市檢察院批准，被廣州市公安局已涉嫌“煽動顛覆國家政權罪”正式逮捕，目前被羈押於廣州市第一看守所內。中國維權人士郭飛雄（原名：楊茂東）的姐姐楊茂平對大紀元記者說：“我們非常對不起張青，張青受到了非常不人道的待遇，這種比酷刑更糟糕。”

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近日，郭飛雄的妻子張青在美國不幸病逝。郭飛雄因遭到中共當局監控，無法前往美國陪妻子走完最後一程。如今又傳出郭飛雄遭到中共當局正式逮捕的消息。

楊茂平：廣州國保說郭飛雄被批捕了

楊茂平1月17日對大紀元記者說，“1月15日中午，他們（廣州國保）到上海我工作的醫院，口頭上跟我說，‘郭飛雄被批捕了’。但是我沒有收到任何文件。”

楊茂平質問廣州國保：“我弟弟在哪裡？他妻子去世前要求讓他去照顧她，他妻子現在離世了，我讓他去安排後事。”對方說：“他批捕了”。

楊茂平要求看文件，對方稱，“過兩天會有。”她說，“我一直在跟他們要人，你們是以什麼罪名批捕？這兩年，楊茂東一直在你們的監控下，他走到哪，你們跟到哪兒，他做什麼事了？”

1月9日深夜，張青突然昏迷，被緊急送往美國馬里蘭州的一家醫院。診治結果顯示，張青血液中氨的成分急劇升高，並且腸子穿孔、破裂。張青於1月10日上午去世，終年55歲。

現居華府的知名盲人律師陳光誠對大紀元說，張青的一雙兒女非常傷心，“1月10日凌晨起，姐弟兩個就一直在哭”。她的兒女呼籲中共立即釋放郭飛雄，讓他來美料理後事。

1月14日，美國國務院發言人內德‧普賴斯（Ned Price）發表聲明說，對張青去世表示哀悼，並呼籲中共基於人道准許郭飛雄赴美。聲明還敦促中共停止使用任意拘留和出於政治動機的出境禁令。

普賴斯表示，中國當局“多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、日常騷擾和監視，拒絕他出國，只因他代表中國人民進行和平呼籲。”

1月15日，廣州國保到上海找楊茂平。楊茂平認為有兩個原因，一是威脅她，不許跟郭飛雄的朋友來往；另一個是，要求她或郭飛雄的哥哥，其中一人到美國處理張青的後事。但沒有經過郭飛雄的允許，他們沒法辦理。

這麼多年來，郭飛雄遭受中共迫害，楊茂平一直為弟弟奔走呼籲，也受到當局監視。楊茂平五年前退休時要求在上海生活，但廣州國保開出條件：“不許她跟弟弟的朋友來往。”

楊茂平說，“以前國保的人都給我打電話，讓我到別的地方說話，這次是直接到我醫院來找我，這是有點兒挑釁，是想警告我：你要是這樣繼續替你弟弟伸冤，你就會怎樣……”

楊茂平感到非常悲傷，她說，“我的身體也不允許我這樣再顛簸，再加上聽到張青的事情，我非常痛苦，對張青的那種痛苦，我感同身受，我的狀態也不太好。”