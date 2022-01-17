CNN報道：從19日起中國將取消所有美國航班

美國有線電視新聞網（CNN）報導稱：從1月19日起，美國飛往中國的所有美國航班將被取消，此情況持續至少兩周。

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鑒於新冠病毒變種奧密克戎（Omicron）全球肆虐，自1月4日起，中國民航局多次發布熔斷指令，停止6個美國飛中國的航班。今年以來，已有70架次飛中國的美航班遭取消。

CNN的報道將此情況與即將於2月4日開幕的北京冬奧會聯繫在一起。報導稱，除乘坐專機的參賽運動員之外，試圖從美國飛往中國的人可能很快就會面臨一個“難以想象的場景”，不會有飛往中國的商業航班，這是中國在冬奧會前努力將新冠病毒排除在外的一部分舉措。

據中國民航信息網絡股份有限公司推出的應用程序“航旅縱橫”數據顯示，從2021年12月24日至2022年1月12日，在計畫飛往中國的9356個國際航班中，超過三分之一被取消，這一數量已經相當於疫情前水平的一個零頭了。

CNN稱，在此期間，中美各大航空公司運營的航班在從美國飛抵中國之後，有越來越多的機上旅客新冠病毒檢測呈陽性，因此在中國最重要的傳統節日春節和北京冬奧會即將同時到來之前，引發這一波取消和暫停航班的浪潮。

疫情之前，中美之間航班約為每周100多班次，如今降至每周約20班。飛行這條航線的美國航空公司有三家，三家往來中國的美國航空公司中，達美航空（DAL）因未能應對清潔需求而無法正常執飛，聯合航空（UAL）已被暫停兩班，美國航空（AAL）也在熔斷邊緣試探。