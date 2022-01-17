NBA坎特大批中國 姚明出面邀請自由訪問中國

中國前籃球巨星姚明今天7日邀請埃內斯-坎特自由訪問中國。法新社說，坎特這位波士頓凱爾特人隊球員一直對中國政府提出激烈批評。坎特並呼籲抵制北京冬奧會。姚明是在今天於北京舉行的一個新聞發布會上回答提問時，說新聞能有機會邀請坎特訪問中國。

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坎特（Enes Kanter Freedom）這位29歲的土耳其裔籃球運動員已入籍美國，是高水平體育界中對中國最強烈的批評者之一。據法新社說，這位球員是美國的崇拜者，他認為美國是 "世界上最偉大的國家"，他經常譴責中國的"殘暴獨裁"正在瞄準西藏人、維吾爾族穆斯林、香港和台灣。

在最近的一次採訪中，坎特指責中國用 "金錢來購買沉默"，坎特並呼籲運動員不要去參加北京冬奧會（2月4日至20日）。據坎特說，美國、英國和澳大利亞對北京奧運會的外交抵制是 "一件好事"，但 "還不夠"。

在周一的一個新聞發布會上被問及這位波士頓凱爾特人隊球員的言論時，現任中國籃球協會主席姚明說，他聽說過坎特這個名字，但並不了解他。據姚明說，"我不知道坎特的動機或立場是什麼，所以我不一定有資格評論，" 這位來自中國的前休斯頓火箭隊明星姚明說，"每個人都有不同的（信息）渠道，這可能導致有不同的觀點。"

據姚明說，“但如果有機會，我希望能邀請坎特來中國看看。我或其他籃球迷可以充當他的嚮導，和他一起在全國各地旅行。這樣他就能對中國有更全面的了解。”

伊內斯-坎特-弗里敦在土耳其長大，那裡對講突厥語的維吾爾人的困境尤其密切關注。

法新社說，新疆（中國西北部）地區長期以來一直受到遭指是伊斯蘭教徒或穆斯林維吾爾族分離主義分子施行的血腥襲擊的困擾。

西方的研究根據中國官方文件的解釋、所稱受害者的指控證詞和統計數字的推斷，指責北京在 新疆"難民營 "中關押了一百萬人，其中大部分是維吾爾人，並對他們施行 "強迫絕育"， "強迫勞動"。

中國堅決否認這些指控，並將這些 "難民營 "說成是 "職業培訓中心"，目的是讓居民遠離宗教極端主義。

該報道說，外國記者可以訪問新疆，但會被嚴密地跟蹤。這使得記者很難否認或確認各方的主張。

法新社說，但中國是NBA最大的海外市場。

但自從2019年，當時的休斯頓火箭隊加盟經理達里爾-莫雷表達支持香港的民主抗議活動以來，美國籃球聯盟和北京的關係已經很冷淡。