疑倉鼠傳疫 港府下令全數人道毀滅

香港首次有倉鼠對中共病毒檢測呈陽性，港府18日下令全港售賣倉鼠的寵物店須停業，同時涉及的約千隻倉鼠全部人道毀滅，接觸者須隔離。香港銅鑼灣寵物店Little Boss出現感染群組，繼早前一名女售貨員確診新冠病毒後，再增一名67歲女顧客確診。患者本月8日親身光顧店舖，曾跟確診售貨員接觸，女顧客的丈夫也初步確診。

廣告 繼續瀏覽後續

香港衛生署、漁護署等部門18日召開跨部門記者會。衞生防護中心總監徐樂堅在會上表示，寵物店Little Boss店內的動物，包括倉鼠、龍貓、兔仔等125個動物樣本中，11個樣本呈陽性，全部來自倉鼠。Little Boss位於大埔太平工業中心存放動物的倉庫，亦發現多個環境樣本，包括籠及食物盤等呈陽性。

由於兩名患者均未到過大埔倉庫，當局不排除上月22日至今兩批由荷蘭進口的倉鼠是病毒源頭：“顧客跟售貨員直接接觸大約五至十分鐘，人傳人可能性絕對存在，但基於看到有動物樣本，及環境樣本呈陽性，到底動物及環境樣本是否由人所傳播，在貨倉都找到陽性環境樣本，所以真的不能排除是否在進口時，動物身上已帶病毒。”。

當局烈要求上月22日後購買倉鼠的人，將倉鼠交予漁護署處理，若倉鼠檢測呈陽性，主人須隔離。全港34間售賣倉鼠的寵物店須停業，漁護署會檢走店內倉鼠人道毀滅，估計涉及約千隻倉鼠以及其他寵物，合共人道毀滅約二千隻動物。

漁護署同時即時停止進口細小哺乳類動物，並檢討進口政策，考慮要求出口的國家，先為動物進行中共病毒檢測。

民主黨動物權益發言人、沙田區議員周曉嵐對港府決定人道毀滅倉鼠及其他細小動物表示難以理解，“醫學文獻只證明倉鼠是受體（Receptor）和互相傳染病毒，但未有證據顯示會倉鼠傳人”。

他質疑以港府的邏輯，日後貓狗或其他動物受到感染，是否要“人道處理”所有貓狗動物。漁護署繼續採取“有殺錯、無放過”政策，而並非基於科學方式處理動物議題，將會進一步引起港人對於漁護署工作的反感和不滿。