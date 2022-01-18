空客將在成都建首個飛機“全生命周期”服務中心

1月18日，空中客車宣布與成都市及Tarmac Aerosave公司、歐航航材簽署諒解備忘錄，將在中國建立首個以可持續發展理念為主導的飛機“全生命周期”服務中心項目，該項目將面向各種機型，提供飛機從停放、存儲到維修、升級、改裝、拆解和回收的一站式服務。

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空中客車全球執行副總裁、空中客車中國公司首席執行官徐崗表示，這是為航空產業追求可持續發展目標做出的又一個實實在在的貢獻，是對循環經濟原則的支持，與空客公司引領航空航天業可持續發展的使命相吻合。該中心不僅將支持空中客車服務業務的拓展，還能夠促進中國綠色發展戰略的實施。未來20年，中國飛機退役數量預計將呈指數級增長。空中客車致力於在中國進行持續投資，這座由空客在歐洲以外建立的首個一站式服務中心，將使空客在中國飛機循環再利用市場上佔據有利地位。

該中心佔地面積69萬平方米，可存放125架飛機。計畫於2022年動工，將在獲得相關監管部門批准後於2023年底投入運營。Tarmac Aerosave公司將為項目貢獻其15年來在以環保方式拆解飛機的專業技術能力。空中客車子公司歐航航材（Satair）負責收購老齡飛機，並進行拆解後的二手航材交易和分銷，以完成整個生命周期服務流程。