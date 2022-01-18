美媒稱2022年中國經濟關鍵詞：“穩定”

在去年出台一系列監管新規以解決長期存在的經濟失衡問題後，中國政府今年着力保增長，將穩定視為第一要務。

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據華爾街日報今天報道說，中國領導人在2021年的大部分時間裡推出了大批新規，旨在解決經濟長期存在的失衡問題。今年，中國政府希望確保這些舉措的漣漪效應不會造成太多干擾。

在數月來大刀闊斧地採取旨在改革經濟模式的行動後，穩定已成為經濟的第一要務。經濟學家表示，原有經濟模式過於依賴住房建設和政府主導的基建投資帶來的增長。開發商的可舉債規模受到了嚴格的新限制，引發了住房市場的低迷，開發商停止競購新土地，購房者紛紛推遲買房。與此同時，政府採取措施控制和約束從科技巨頭到營利性教培服務等私營企業，令國內外的投資者感到恐慌。政府還實施了更嚴格的網絡安全法規，可能會阻礙中國科技巨頭的海外上市計畫。

所有這些措施都對中國的經濟增長造成了影響：2021年上半年，中國經濟曾在出口帶動下相對強勁地復蘇，同比增長12.7%，但在下半年失去了動力。第三季度經濟增長4.9%，第四季進一步減速至4.0%。2021年全年GDP比2020年增長8.1%。

中國已試圖通過降息、降准和放鬆部分房貸限製為增長注入新的活力。但到目前為止，這些舉措收效甚微，人們普遍預計未來幾個月整體經濟增長將進一步放緩。

2021年12月，世界銀行將中國2022年經濟增長率預測從5.4%下調至5.1%，這將是中國經濟在20世紀70年代末開始起飛以來增長速度第三低的一年。國際貨幣基金組織(IMF)早些時候將中國經濟增長率預測從5.9%下調至5.6%。

據該報道稱，中國領導人似乎意識到，在這樣一個政治敏感之年，此時實施更多艱難的改革有可能使經濟增速進一步降低。人們普遍預計中國國家主席習近平今年將尋求第三個任期。因此，為了保障政治穩定，中國領導人可能會擱置新形式的監管收緊舉措以及旨在縮小社會不平等的改革。

摩根士丹利(Morgan Stanley)首席中國經濟學家邢自強(Robin Xing)表示，今年中國政府推出新的嚴格規定的可能性小得多。

許多經濟學家預計中國政府將把增長目標設定在至少增長5%，以幫助在秋季召開的中國共產黨全國代表大會之前穩定預期。

該報道引述牛津大學(Oxford University)中國研究中心研究助理George Magnus說：在中國，“政治永遠比經濟更重要”。