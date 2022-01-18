Delta、Omicron一起來 北京拉警報

中國新冠本土疫情在河南、天津持續蔓延，據中國官方17日通報，河南新增102例本土病例，天津新增18例。而北京官方17日通報新增3名本土病例，其中一陽性病例感染Delta病毒變異株，另2例確診病例則是15日感染Omicron確診者的密切接觸者。北京同時迎戰兩種的病毒變異株，防疫形勢嚴峻。

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據央視新聞，1月17日至18日，北京海淀新增2例本土病例，分別是早前確診者的母親和同事。另新增一例核酸檢測陽性，該病例居住於朝陽區，14日有癥狀，17日前往核酸檢測，經北京市疾控中心實驗室覆核結果為陽性，檢測出Delta變異株，並將該病例從即將開往威海的高鐵列車上帶離轉往醫院。

此外，因應當前疫情，由天津抵北京的通勤人員，每次抵北京都需要持有48小時內核酸檢測陰性證明，直至疫情穩定再調整。

中國本土疫情多地散發，部分企業受影響。廣東珠海近日本土疫情達17例，該市旅遊景點已全部暫停營業。病例集中的香洲區南屏鎮台商表示，配合防疫措施工廠暫停工，但目前面臨貨物沒辦法出口到香港等問題。

而據路透報導，美國波音公司表示，其位於天津的複合材料零件工廠的少數員工受防疫封鎖影響，但該工廠維持正常的運營水平。

中國副總理孫春蘭近日在天津指導防疫時表示，春節臨近，各地防控工作要加強應急值守，一旦發現疫情，要快速反應、及時撲滅。