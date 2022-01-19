北京警告運動員若抗議將受到懲罰

北京冬奧會對外聯絡部副部長楊舒表示參加奧運的運動員的所有形式的抗議活動將受到懲罰； 網絡安全組織披露北京奧運健康應用程序或存在安全隱患引發體育界擔憂。

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北京冬奧會對外聯絡部副部長楊舒1月19日宣布，參加北京冬奧會的運動員在奧運會期間如果不遵守《奧林匹克憲章》和中國法律，他們將可能面臨制裁。制裁的內容包括取消參賽註冊證。

法新社指出，根據《奧林匹克憲章》的規定，政治、宗教或種族示威活動不允許在奧運場館舉行。不過，這一規定在去年得到了放鬆。一些在賽場上的抗議或示威，在不擾亂比賽，不侮辱其他運動員的前提下可以被接受。

國際奧委會近日重申，只要不是在比賽賽場或者頒獎儀式上，運動員可以在奧林匹克村內的新聞發布會以及在採訪中自由表達他們對任何問題的看法。

研究顯示奧運應用程序存在安全漏洞

此外，加拿大的網絡安全研究組織公民實驗室（Citizen Lab）周二公布研究報告，指出所有參加北京奧運會的人必須使用的應用程序存在多個安全漏洞。該應用程序應該包含個人數據，如護照號碼、組織和原籍國，以及疫苗接種狀態和新冠病毒測試結果。

第一個缺陷涉及證書的認證，它允許兩個實體進行安全的在線通信。這意味着未被承認的實體可以訪問應用程序中的數據。第二個缺陷是，一些信息的傳輸沒有經過證書自身的加密，使得它們更容易被濫用。

對此，國際奧委會表示，受奧委會委託的兩家網絡安全機構已經對該應用程序進行了測試，其結果表明該應用程序沒有任何 "關鍵漏洞"。

不過，包括美國，英國，荷蘭，比利時以及加拿大等國在內的多個國家的奧委會都採取了應對措施，他們建議參加奧運的運動員不攜帶個人電子設備，或只攜帶存儲少量個人數據的設備，並始終堅持良好的網絡安全做法"。

香港《南華早報》報道說，這些國家中的大多數將為其運動員提供設備和預付手機智能SIM卡。此外，報道奧運會的媒體記者也被警告必須保持數據安全警惕。