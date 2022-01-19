北京遲遲未「祝福」香港特首候選人 有商人率先宣布參選

香港新一屆特首選舉定於3月27日舉行，時間與過去四屆相若，但獲北京「祝福」人選卻遲遲未浮上水面，有人宣布參選的日子是歷屆最遲，但今(19日)早宣布參選的商人冼國林，一般評論認為他並非「真命天子」，目的可能是催促北京表態。至於北京遲遲不表態的原因，評論莫衷一是，既有指北京未就香港未來路線作決定，亦有人指北京欲縮短特首選舉時間，以免「愛國陣營」陷入內部撕裂。

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根據歷屆經驗，特首參選人在選舉前一年的秋夏之間已經浮現，並有不同人馬宣布參選，本屆特首選舉已屬歷屆最遲，但法官胡國興亦在2016年10月宣布參選；而在時任特首梁振英於同年12月9日宣布不爭取連任後，時任政務司林鄭月娥於翌年1月16日宣布辭職參選；前財政司長曾俊華亦在三天後宣布已辭職參選。但時至今日，盛傳有意參選的人物，包括尋求連任的特首林鄭月娥、財政司長陳茂波、現為中國政協常委的前世界衛生組織總幹事陳馮富珍、新民黨主席葉劉淑儀均不願表態是否「去馬」，早已惹來猜測。及至昨日，英文《南華早報》更引述消息人士指，選舉事務處早在1月初已準備正式宣布特首選舉的提名期以及選舉指引，但被北京煞停。

社會學者鍾劍華在youtube上估計，北京遲遲不願表態，是因為未決定日後香港依舊實行強硬路線，抑或是略為放軟。若是前者，林鄭月娥或前特首梁振英可能有機會；若是後者，便須尋找一個可與國際對話的人物，陳馮富珍是一個人選。

不過，《明報》綜合建制消息稱，北京一直想今次特首選舉速戰速決，以免香港社會和愛國陣營陷入上兩屆選舉持續數月的內部撕裂。但亦有人估計，北京對新的選舉委員會有更大影響力，毋須早作決定，以免節外生枝。

據了解，北京會在日內召開的中央港澳工作領導小組會議後上拍板人選問題，然後向「愛國人士」慢慢傳達，屆時，「真命天子」便會浮現。

至於今早以「忠誠坦蕩、仗義擔當、不患得失、赤誠報港」為口號、在網上宣布參選的商人兼網絡評論員冼國林，雖是第一名宣布參選人士，但評論的主流意見是他並非「真名天子」，甚至難以獲取188票提名票「入閘」參選。有評論指他另有所圖，包括催促北京表態。

而在長達9分鐘的競選短片中，冼國林自辯稱，很多人質疑其參選決定，包括借故提升知名度以爭取更大政治利益、是否夠資格參選，以及「反口」從政等，但他自言，知名度從來不重要，而「反口」從政是因去年家庭出現重大變故，沉澱之後希望貢獻香港，加上《港區國安法》實施後，香港仍是五勞七傷，需要「刮骨療傷」作大改革，故決定參選。他強調，日後會配合北京的中央政策，將香港打造為國際金融創科中心，大刀闊斧改善民生問題。