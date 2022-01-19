台灣外交部證實和斯洛維尼亞洽談互設代表處

斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Janša）最近接受印度國營電視台DD India訪問時透露，斯洛維尼亞正與台灣洽談互設代表處，並說，中國大陸對立陶宛的經濟報復，長久下來對各方都沒有好處。

廣告 繼續瀏覽後續

訪談中主持人問到，斯洛維尼亞有沒有計畫像立陶宛一樣，提升與台灣的關係？楊薩說，事實上，斯洛維尼亞正在和台灣洽談互設代表處的事。他說，這不會是大使館層級，而是跟在許多歐盟國家的層級一樣。

楊薩說，如果我們早年就與台灣有強勁的合作關係，我們早就互設經貿辦事處了，這是互惠的事。他說，兩岸之間的生意人有密切往來，北京沒有道理阻止其他國家與台灣建立經貿關係。

楊薩更指出，斯洛維尼亞支持台灣人民的主權決定，他說，「如果台灣人想加入中國，是在自由意志下做出的決定，我們會支持；但如果台灣人想要獨立生活，我們也會支持他們的立場」。

關於立陶宛因准許台灣設立以「台灣」為名的代表處，遭到中國經濟報復，楊薩說，斯洛維尼亞堅定支持立陶宛政府，在現有壓力下也繼續相挺，因為歐盟絕大多數成員國都在台灣設有代表處，立陶宛並非特例。

他說，代表處的名稱雖然有一點差異，但這無關緊要。每次有歐盟國家成立這類代表處，中國都會抗議，但從來不像這次這麼過分。

針對楊薩的談話，台灣外交部發言人歐江安表示，台灣秉持開放務實的態度，跟全世界理念相近夥伴，積極交往互動，尋求強化雙方實質互動的機會。

她說，楊薩是台灣多年好友，曾數度訪問台灣，他針對當前國際局勢發表的真知灼見，台灣外交部表達高度歡迎和誠摯感謝。

歐江安說，外交部將持續與包含斯洛維尼亞在內的全球民主夥伴，深化各領域交流，共創互惠互利且具韌性的緊密夥伴關係。