回饋香港：王丹母親基金資助反修例運動抗爭者 稱與受難香港並肩

12.1 香港的六四紀念館被迫關閉，王丹(小圖)等人籌備在紐約重建。

曾受港人支持和聲援的北京八九學運領袖王丹宣布，以其母親之名成立的「王凌雲人道救助基金」已撥款2.8萬美元(下同)，資助中國政治犯，當中8000元是給予2019年反對修訂逃犯條例中的一名受傷抗爭者和一名獄中抗爭者的家屬。王丹說，一直支持八九民許的香港，現在遇難，會與抗爭者站在一起。

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王丹在其社交平台就王凌雲基金髮布了四次公告，交代捐款去向，包括向中國五名政治犯或其家屬每人資助2000元作生活費、資助10000元作被捕中國維權律師郭飛雄已故妻子張青的喪葬及子女生活費用，以及向香港「反送中」運動的抗爭者合共捐助8000元。

他在交代最新一批捐款的公告中指出，一位已經入獄的抗爭者，家境困難，已向其家屬資助4000美元；另4000元是資助一位在抗爭運動中受傷的香港青年，作為療傷治病之用，並指有經手人作證。他說，維園燭光逾三十年來是流亡海外人士的精神支柱，「現在香港遇難，我們一定會與香港抗爭者站在一起。」他續稱，他因民運在囚期間，她母親為他奔走，得到不少香港媒體和朋友的支持和聲援，「現在回饋香港，也是幫我母親向香港表達感謝。」他以「香港加油！」結束帖文。

王丹的母親王凌雲去年底在北京逝世，王丹公布個人捐出10萬美元設立「王凌雲人道救助基金」，用於救助其他經歷過像她母親所受苦難的政治犯家屬，並聲明不接受外界捐款。