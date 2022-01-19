梁天琦破格凌晨出獄 受監管令所制謝絕採訪 興「小監獄轉大監獄」之嘆

因暴動罪入獄四年的本土派領軍人物、被指具分裂意味的「光復香港 時代革命」口號始創者梁天琦，今(19日)晨刑滿出獄，獲懲教署破格安排他凌晨3時乘車離開，他清晨透過個人社交平台發帖報平安及表示正受監管令規管之後便關閉臉書。有關情況較周庭去年6月中出獄時更嚴格，與在台灣涉嫌謀殺女友後回港因盜竊罪入獄的陳同佳可以在監獄外會見記者談感受，更是有天淵之別，引起社交媒體一片「梁天琦只是由小監獄轉去大監獄」之聲。

廣告 繼續瀏覽後續

本土派組織「本土民主前線」前發言人梁天琦判囚六年，因在獄中行為良好，扣除假期後，今日於石壁監獄獲釋。在此之前，已有消息指，他會獲懲教署安排乘車離開，記者難以追訪。到他出獄前夕，其家人在臉書發文，呼籲各界毋須特意長途跋涉前往石壁「接出獄」，懇請讓他儘早歸家團聚，以及盼各人以自身安全為首。

囚犯出獄一般於早上9時獄方辦公時間後開始，但據親建制媒體《香港01》獨家報道和影片，梁天琦接近凌晨3時已辦完手續，接載他的車在前後兩輪車護送下駛離監獄。懲教署回復傳媒查詢時說，因應警方的要求和顧及在囚人士的意願和安全，署方安排有關人士在凌晨時段離開。而《東方日報》則以據了解的方式指出，此舉是要避免造成混亂及安全問題。

梁天琦靜悄悄出獄後，於今晨5時半左右在其臉書專頁發帖，指已平安返回家人身邊，而按法定要求，他獲釋後須遵守監管令。他續稱：「我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。容我謝絕傳媒訪問和探訪」，與家人「回復正常生活」。約大半小時後，其臉書便被關閉。《明報》指，「當局考慮到梁天琦的影響力，警方國安處等部門或繼續監察梁天琦出獄後言行，料梁出獄後會轉趨低調。」

評論：從未聽聞監管令要禁受傳媒採訪 恐受長期監控

曾協助在囚抗爭者的邵家臻在臉書指出，監管令一般是12至24個月，監管內容人人不同，「有穩定居所」和「保持與監管人員聯絡」是主要重點，但從來沒有聽過禁止接受傳媒採訪，「相信是為梁天琦訂造。還有要守三十個月，也是極少極少的。」另外，有親中家庭背景的學者沈旭暉亦在個人頻道表示，目前看來，梁天琦的監管令「很可能像異見人士的保釋申請般」，要社會性死亡和不參與可能被視為違反國家安全的活動，預計他在接下來兩年的提早釋放期會是「變相軟禁，之後可能也是長期監控。」即使要離開香港，也可能和大陸異見人士一樣，要接受種種程序和潛規則。

梁天琦所屬的本土民主前線，於雨傘革命後的2015年成立，主張香港「民族自決」，2016年春節期間發動捍衛旺角小攤販免被當局清掃的行動，但發展成激烈警民衡突，警方稱之為暴亂，亦有人稱之為「魚蛋革命」。該會創會發言人黃台仰其後潛逃，2018年獲德國給予政治庇護，自稱是「歐洲第一個香港政治難民」；時任發言人梁天琦則決定留港，於2018年被裁定暴動罪成，獲刑六年，被囚於石壁監獄中最高設防級別的「甲級監倉」，平日主要負責釘書工作，工余時修讀公開大學社會科學學位。

梁天琦 2016年參選立法會新界東地方補選時，曾以「光復香港 時代革命」為口號。該口號在2019年反對修訂逃犯條例運動中被廣泛使用，被當局視為「港獨」口號，在去年的《港區國安法》首案中，有關口號被法庭指為有分裂意義和香港獨立意味。