中國稱俄羅斯擊碎的老舊衛星殘片與中國衛星危險擦肩

據北京方面稱，去年被莫斯科摧毀的俄羅斯衛星事件出現了新的狀況：一塊碎片與一顆中國衛星擦肩而過，差一點醞釀 "極其危險 "的事件。

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據法新社今天引述《環球時報》周二刊登的消息，指根據中國航天局（CNSA）空間碎片中心報告，中國清華科學衛星前天周二在太空與俄羅斯被摧毀衛星Kosmos-1408的碎片相遇，間隔距離僅有14.5米 "遠。據同一消息來源稱，中國航天當局將這一事件描述為 "極其危險"。

俄羅斯國防部在沉默了一天後於去年11月中旬承認，它在一次導彈試射中炸毀了蘇聯時期的一枚老式衛星Kosmos-1408。

美國當即譴責這次試射，美國說這次試射炸毀造成了碎片雲，可能對國際空間站、站內人員和其他航天器造成潛在的危險。

據中國空間碎片專家劉京告訴《環球時報》，俄羅斯衛星碎片與中國航天器相距只10米左右的情況非常罕見。他說，但這次發生碰撞的可能性 "非常大"，理論上應該採取避險措施。

法新社說，這一事件是在上個月中國指責美國SpaceX公司的衛星也有可能引發類似太空相撞之後發生的。中國指控億萬富翁埃隆-馬斯克創辦的公司的航天器險些與中國空間站相撞，北京曾譴責這一危險對中國太空中的宇航員的安全構成了 "嚴重威脅"。

根據北京在12月初發送給聯合國維也納外層空間事務處的一份文件里說，中國空間站在7月和10月曾經兩次不得不進行迴避操作。

法新社說，中國推動雄心勃勃的太空計畫，中國多為軍事或民用目的發射觀測和定位衛星，也向月球或火星發送探測器，並發展太空載人升空任務。