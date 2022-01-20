促進生育 中國官方罕涉晚婚議題

中國國家衛生健康委官員周四表示，婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水平。此外，研究人口與發展的專家指出，中國目前仍然處在人口紅利的“機會窗口期”，但是這個窗口期即將關閉。中國此前長期推行計畫生育，提倡晚婚晚育。

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據路透社今天報道說，中國官員稱婚姻推遲增加女性終身不婚可能性。據中國國家衛健委人口家庭司副司長楊金瑞在新聞發布會上稱，“婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性，進一步抑制了生育水平。同時，生育意願持續走低，” 他表示，育齡婦女平均打算生育子女數，2017年調查為1.76個，2019年調查為1.73個，2021年調查降到1.64個。國家衛健委將指導各地組織實施好三孩生育政策，研究出台更多積極生育支持措施。

中國人民大學人口與發展研究中心副主任宋健在同場發布會上指出，中國現在的出生人口下降，實際上在0-14歲少兒人口這塊比例還會繼續下降，同時老年人口比例上升迅速。他表示，中國的生育率下降比較迅速，特別是一孩總和生育率下降抵消了二孩總和生育率上升的效果，這是群眾生育意願走低、婚育年齡推遲、新冠肺炎疫情衝擊等因素共同影響的結果。

對於未來一段時期，他表示，1981-1997年間高出生隊列仍是中國育齡婦女的主體，但後續進入育齡期的婦女數量在縮減，由此導致育齡婦女總數持續下降，內部年齡結構趨於老化，尤其是20-34歲生育旺盛期育齡女性規模在2030年前下降明顯，這將給出生人口帶來較大下行壓力。

中國公布三孩政策後，從發布的數據看，少子化、老齡化現象仍在繼續。為鼓勵生育，中國多地已延長產假30-90天，增加普惠托育服務發展、計畫生育家庭權益保障等條款。浙江將構建育兒友好型社會作為重大改革舉措納入共同富裕先行示範區建設，蘇州市則計畫財政投入4億元用於促進普惠托育發展等。

中國統計局周一公布，2021年末大陸31個省區市總人口為14.126億人，比上年末增加48萬人；全年出生人口1,062萬人，人口出生率進一步降至7.52‰；人口自然增長率為0.34‰，是該數據發布以來首次跌破1‰。此外，中國日前還發布了“十四五”（2021-2025年）公共服務規畫和要素市場化配置綜合改革試點總體方案。