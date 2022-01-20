專家稱建議去北京冬奧會不要帶手機電腦是認真的

“不要帶着你的手機... ”,距離北京冬奧會只有幾周時間，西方運動員被警告要對在中國土地上的駭客攻擊風險保持警惕。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，北京冬奧會受到新冠病毒疫情的威脅，以及受到幾個國家的外交抵制，現在被懷疑是駭客的天堂。這使2月4日至20日舉行的北京奧運會充滿了爭論。

本周二，加拿大研究實驗室Citizen Lab（網絡安全問題專家）宣布，它已經在預計參加奧運會的數萬名參與者使用的應用程序中發現了幾個缺陷。這個名為MY2022的應用程序特別用於控制參與者的健康狀況。他們將限制在北京設立的防疫“泡沫”設置中，以防止新冠病毒傳播到中國其他地區。

這不僅包括運動員，還包括隨團人員、高級官員和記者。

對公民實驗室Citizen Lab來說，缺乏數據保護意味着黑客有可能獲得用戶的個人信息。

據研究報告的作者傑弗里-克諾克爾說：眾所周知，中國為了實行政治審查和監控，破壞了加密技術。因此，我們有理由詢問，該申請中的數據加密是否被故意破壞以達到監視目的。

作為回應，奧運會組委會告訴法新社，這些擔憂 "沒有任何證據"，MY2022中包含的信息將只用於奧運會。國際奧委會說，它委託的兩家網絡安全機構對該應用程序進行了測試，沒有發現什麼關鍵漏洞。

據法新社說，但這些保證並沒有說服澳大利亞、加拿大、美國和英國的奧林匹克委員會，他們都建議運動員把普通手機和電腦留在家裡，只帶一次性可拋棄式設備去北京。

據加拿大委員會說："我們已經提醒所有加拿大隊成員，奧運會為網絡犯罪提供了一個獨特的機會，"並補充說，它已敦促其運動員保持高度警惕。在比利時和荷蘭，媒體上周都報道了類似的建議。英國將為提出要求的運動員提供備用手機。澳大利亞說它將提供自己的Wi-Fi。

當然，也有國家似乎不那麼擔心：意大利和西班牙告訴法新社，他們沒有發出什麼具體建議。

但法新社說，共產主義政權已經建立了複雜的制式，被稱為 "長城"的防火牆就能夠阻止被視為敏感的在線內容。許多外國網絡平台，包括推特、臉書、谷歌和YouTube，因此無法進入中國，除非他們使用規避軟件（VPN）。

據國際奧委會宣布，北京奧運會的參與者可以通過中國聯通運營商提供的Wi-Fi網絡和他們的SIM卡使用未經審查的互聯網。但澳大利亞一家IT安全公司Internet 2.0在最近的一份報告中稱，由兩個運動會贊助商提供的VPN和防病毒軟件可以在用戶不知情的情況下被用來收集數據。

外交官或商人訪問中國時通常都不帶他們平時使用的電話。

據一家銷售智能手機保護軟件的公司Lookout的工程師Bastien Bobe說：“中國的問題是當局強迫你在到達中國時就將中國的應用程序下載到你的智能手機上。而此應用程序一直在對你進行地理位置定位，但在手機桌面上你很難發現。”Bastien Bobe指出："這樣的應用程序可以曾經是一個在發生恐怖襲擊時為你的安全而定位的理由，現在它是因為新冠病毒疫情......"。

該報道稱，根據在紐約的外交關係委員會的亞當-西格爾說法，“最好你就想着在封閉泡沫中連接Wi-Fi是不安全的，而且中國警察可以訪問你的數據。”而互聯網2.0的聯合創始人羅伯特-波特說：警察國家對運動員是沒有例外的。沒有審查並不意味着沒有控制。