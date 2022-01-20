拜登以時機未到為由拒絕放寬對華關稅 北京不高興

美國總統拜登稱說，“我希望能夠說中國正在履行承諾，或履行更多承諾，並能夠取消一些關稅，但時候還未到，”中國商務部周四對此回應稱，中方始終認為取消加征關稅有利於中國、美國和世界。據美國總統拜登說，他知道一些商業團體吵着要他開始解除特朗普對數千億美元中國進口商品徵收的最高25%的關稅。

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據路透社今天報道稱，拜登稱放寬對中國關稅的時機未到，中國商務部周四對此回應稱，中方始終認為取消加征關稅有利於中國、美國和世界。據中國商務部新聞發言人束珏婷在例行發布會上說，“特別是在當前通脹形勢下，取消加征關稅符合中美兩國消費者和生產者的根本利益，有利於世界經濟恢復。”

美國總統拜登周三表示，就取消美國對中國商品的關稅做出承諾還為時過早，但美國貿易代表戴琪正在着手解決這一問題。“我希望能夠說中國正在履行承諾，或履行更多承諾，並能夠取消一些關稅，但時候還未到。”

路透社說，美國前任美國總統特朗普與中國簽署一項第一階段貿易協議，中國承諾在2020-2021年的兩年時間內增加採購2,000億美元的美國商品與服務，目前中國採購金額遠低於承諾，如何處理這個落差目前仍不明朗。

根據彼得森國際經濟研究所彙編的數據，截至2021年11月，中國的購買量僅達到目標的60%左右。美國統計局預計下周公布12月數據。

拜登說，他知道一些商業團體吵着要他開始解除特朗普對數千億美元中國進口商品徵收的最高25%的關稅，這也是戴琪正在研究這一問題的原因。但拜登說，鑒於中國未能提高採購，現在推進解除關稅為時尚早。

路透社說，中國上周表示，它希望美國能夠創造條件，擴大貿易合作。