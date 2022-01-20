日法外交國防部長2+2會談 提及台海和平重要性

法國/日本/台海

法國與日本舉行外交與國防部長2+2會談，日本防衛大臣岸信夫在會談開始時說，兩國在印太地區面臨的安全情勢"愈來愈嚴峻"。雙方在最後聲明提到台海和平穩定的重要性。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，日本面對中國勢力增強和朝鮮發展導彈，已在強化與西方盟友的安全合作，周四與法國官員舉行會談。

法國在印太地區有海外屬地和武裝部隊。現在台海局勢趨於緊張，已使日本的安全角色備受關注。與此同時，朝鮮近來也加速試射導彈。

日本防衛大臣岸信夫與外務大臣林芳正周四透過視訊會議方式，與法國外交部長勒德里昂、國防部長帕利會談。

岸信夫表示："印太地區持續存在單方面以武力改變現狀的企圖，日本與法國所處的安全環境愈來愈嚴峻且不穩定。"

會談最後的聲明指出，日法兩國已同意強化安全合作，提升在印太地區的雙邊合作程度。