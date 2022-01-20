美媒：冬奧會臨近中國以國家安全為由拘押知名人權活動人士

中國有關部門羈押了自由言論倡導者楊茂東和維權律師謝陽，在北京舉辦冬奧會前幾周，悄然加強了對異見人士的打壓。華爾街日報說，本屆冬奧會是近些年來政治意味最濃厚的一屆。

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據該報道稱，冬奧會臨近之際，中國以國家安全為由拘押知名人權活動人士。

據楊茂東的姐姐楊茂平說，1月12日，楊茂東的妻子在美國因癌症去世兩天後，自由言論倡導者楊茂東因涉嫌煽動顛覆國家政權罪在南方城市廣州被正式拘留。楊茂東的筆名是郭飛雄，在過去的一年裡他被禁止離開中國。有關部門拒絕了他的請求以及朋友和家人的懇求，即允許他出境在妻子生命的最後幾個月陪伴她。朋友們說，他們在12月初就與55歲的楊茂東失去了聯繫，直到本周一，警方才正式向他的家人確認他被拘留。

楊茂東的姐姐楊茂平說，“我很失望，甚至絕望。” 她還表示，警方一直未明確給出他被拘留的原因。

49歲的謝陽是一名律師，曾處理過與宗教和土地權有關的政治敏感案件。據謝陽的家人說，他於1月11日被拘留，罪名也是涉嫌煽動顛覆國家政權，目前被關押在南部城市長沙。

人權活動人士認為，這兩人被拘留與即將於2月4日召開的2022年冬季奧運會有關，而這屆奧運會一直籠罩在對中國人權記錄的批評聲中。

總部設在華盛頓特區的組織中國人權捍衛者(Chinese Human Rights Defenders)的高級研究人員Renee Xia說，可以想象中國各地的相關部門正在先發制人地加強控制，以打擊任何潛在的異議和批評。

該報道稱，在被問及上述拘留事件時，國際奧委會(International Olympic Committee)稱其認真對待人權問題，但“既沒有權限也沒有能力改變一個主權國家的法律或政治制度”。國際奧委還稱，“考慮到奧運參與方的多元性質，國際奧委會必須在所有國際政治問題上保持中立”。

中國政府在2008年北京夏季奧運會前夕也曾對異見者和活動人士施加壓力，不過當時對一些批評者而言仍有一定的空間。在國家主席習近平的領導下，中國對異見的容忍度越來越低，不僅加強了對媒體和互聯網的控制，還對該國偏遠地區的少數民族開展了同化運動。

美國、澳大利亞和英國已經表示，政府官員將不會出席2022年冬奧會，以抗議習近平對待少數民族的做法和其他涉嫌侵犯人權的行為。活動人士團體已經向奧運會贊助商和其他全球品牌施加壓力，要求它們與本屆冬奧會保持距離。

中國拒絕接受對其人權記錄的批評，稱這是對中國內政的干涉。中國外交部提出抗議，稱這些批評企圖將奧運會政治化。

據該報道說，六四事件學生領袖王丹在回應楊茂東和謝陽被拘留事件時說，故意使用這種強硬手段是為了警告體制內外可能的反對者，告訴西方中國不會在人權問題上妥協。他表示，國際社會應該以更強硬的方式進行回應。