阿富汗女權活動人士譴責塔利班的鎮壓行為

阿富汗塔利班自去年8月重掌政權以來，該國婦女處境發生了很大變化。1月20日星期四，阿富汗女權活動家向法新社披露：繼數天前舉行的示威活動遭到塔利班催淚瓦斯驅散後，她們不得不選擇躲藏以保護自身安全。她們同時揭露了塔利班日益增長的鎮壓行動。

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周日，阿富汗捍衛女權的活動人士再次舉行了示威活動，塔利班武裝人員向20多名參加遊行的活動人士噴灑催淚瓦斯，驅散了示威者。一些人隨後受到跟蹤。至周三晚間，至少有一名示威者遭到逮捕。四名活動人士表示：她們的行動已成為受到警察突襲的目標，她們對自身安全深表擔憂。另外一名示威者在社交網絡平台發布了自己驚慌失措的視頻，當時塔利班武裝人員正在敲她的房門。周四，有兩名曾參與周日示威的活動人士處於失聯狀態。法新社聯繫了塔利班政府發言人，卻沒有得到任何回應。

雖然塔利班聲稱：與1996至2001年的上一次統治相比發生了很大變化，並實現了自身的現代化，但是自8月重新掌權以來，塔利班逐漸將女性排除在公共生活之外的做法，引發國際關注。如今，阿富汗婦女在很大程度上依舊被排除在公共就業之外，在沒有男性親屬陪同的情況下不能長途旅行，大多數女子中學也處於關閉狀態。

為了維護自己的權益，阿富汗女權活動人士經常在喀布爾舉行示威，並活躍於社交網絡平台，不過，其中一些人強迫自己經常、甚至每天都要換住所，定期更換電話號碼，以確保自身安全。

繼周日的示威活動之後，非政府組織“人權觀察”對塔利班的“暴力鎮壓”進行了譴責。該組織表示：鎮壓行動“標誌着塔利班當局以”令人震驚的非法行為在“極力阻止該國的和平抗議和言論自由行動。

還有一些跡象表明：塔利班政權正在加緊鎮壓：近月來，多名阿富汗記者遭到逮捕；1月初，一名公開批評政府的大學教授遭到四天監禁。隨後，隨着一場呼籲釋放這名教授的運動在社交媒體的展開，他最終獲釋。