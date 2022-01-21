一家美國民調結論說中國政府信任度全球第1

“愛德曼全球信任度調查報告”日前發布結果顯示，中國政府人民信任度高達91%，位居調查國家中第1位。專家分析，在中國做民調必須獲得批准且被監視，該份調查細節交代不清。對此調查結果，紐約城市大學政治學教授夏明認為，若要檢驗這一民調中提到的美、中對比，只需要稍加動腦就會發現其中的問題。如果把兩國邊境全部開放，到底是美國人蜂擁而至要到中國去居住，還是中國人蜂擁而至要到美國居住，這是簡單的腦力實驗。

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據中央社今天引述消息報道稱，“愛德曼全球信任度調查報告”（Edelman Trust Barometer）是在去年11月對28個國家、3萬6000多名受訪者進行調查的結果，詢問受訪者對他們國家的政府、企業、非政府組織、媒體這4大社會部門的信任度。

調查結果顯示，中國受訪者對中國政府信任度為91%，比去年上升9個百分點；而美國受訪者對美國政府信任度只有39%，比去年下降3個百分點。綜合4大社會部門的總信任度，中國為83%，而美國只有43%。

據愛德曼本人說，今年的信任調查報告顯示，最大的輸家是德國、澳大利亞、荷蘭、韓國和美國；最大贏家是中國、阿聯酋、泰國。

不過，就中國政府信任度全球第1，分析批評調查細節交代不清。據中央社今天報道稱，“愛德曼全球信任度調查報告”日前發布結果顯示，中國政府人民信任度高達91%，位居調查國家中第1位。專家分析，在中國做民調必須獲得批准且被監視，該份調查細節交代不清。

報道引述美國之音（VOA）消息，前美國律師協會法治項目中國主任虞平說，在中國做這種調查，條件是不理想的，因為中國政府禁止外國人在中國做民調。若要在中國做民調必須獲得政府批准，並在它的監視下進行，愛德曼公關顧問公司（Edelman）這份民調對這些細節都沒交代。

紐約城市大學政治學教授夏明表示，基本信奉自由主義傳統的國家，投票率和信任度就是會降低；只有一個政黨的威權國家，其政府是有意識地培植社會對國家的高度依賴性或有組織的依附性，這一點是根本的差異。夏明說，若要檢驗這一民調中提到的美、中對比，只需要稍加動腦就會發現其中的問題。如果把兩國邊境全部開放，到底是美國人蜂擁而至要到中國去居住，還是中國人蜂擁而至要到美國居住，這是簡單的腦力實驗。

愛德曼公關顧問公司執行長愛德曼（Richard Edelman）當時在調查報告發布記者會上說，值得信任國家的藍色行列中沒有一個是民主國家，中國人民和美國人民對政府信任度的差距是從未見過的最大差別。愛德曼說，今年的信任調查報告顯示，最大的輸家是德國、澳大利亞、荷蘭、韓國和美國；最大贏家是中國、阿聯酋、泰國。

據美國之音說，愛德曼國際公關公司在全球，包括亞洲、歐洲、非洲、中東、拉丁美洲運作。在中國的北京、廣州、香港、上海、深圳都設有辦公室。