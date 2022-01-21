不許惡意還鄉 惹怒無數人

圖為新華社發布的2007年1月16日人們在杭州火車站排隊購買火車票返鄉過春節的照片。 榮景不再，中國目前採取嚴厲的清零政策，許多外地人春節回家探親難上加難。

中國領導人習近平的清零政策，迫使各級官員為了保烏紗帽層層加碼，採取越來越極端的防範措施“比狠”，封街、封區，封城，各地互封，這兩天引爆網絡的是河南周口市鄲城縣長董鴻在視頻上對準備回家探親的鄉親們發出的警告，不要“惡意返鄉!”

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中國新春佳節即將來到，無數在外地辛勞工作一年的人盼望在年底前返回家鄉，與親人團圓，一起過年。如同中國不少地方，河南多地執行低風險去返鄉報備，中高風險區勸返，部分地市更實施14+7+7隔離，鄲城董縣長更上一層樓，7月20日視頻警告鄉親們不要“不聽勸阻，惡意返鄉”，威脅：“你只要返回，先隔離再拘留”。

這句惡狠狠的話在網絡炸開了，許多人隨即聯想到了一系列的官方話語：比如“惡意上訪”，“惡意討薪”，“惡意提問”以及指責海外留學生或華人回國探親是“祖國建設你不在，萬里傳毒你最快”。

互聯網是有記憶的：中國駐俄羅斯大使張漢暉2020年4月17日在網絡與華僑華商中國留學生線上交流時揚言：有國人闖關回國輸入病毒令人不齒!

1月21日，媒體轉發的澎湃新聞『‘惡意返鄉’言論引熱議』相關報道下，評論區幾乎是清一色的譴責：

我待家鄉如初戀，家鄉待我如罪犯!

以前，鄉愁是一張船票。現在，鄉愁是一張核酸證明。我在這頭，故鄉，就在那頭吧，別回這頭。

蓄謀回家，惡意返鄉，結夥乘車，過年未遂。

一點沒錯，西方國家惡毒攻擊我們的制度，可我們一些水平很差的基層幹部恰恰就這麼幹了，真不知道他是蠢還是壞，或者本來就是西方的卧底，反正我感覺是故意的。

惡意返鄉，惡意上訪，都是不作為貪官污吏惡意扣過老百姓冠冕堂皇的說辭。皇帝的新裝裡面的皇帝。把老百姓當看不見的傻子。

又回到了文革時代！中國無愧於世界工廠，尤其是帽子工廠！“惡意返鄉”，我佩服該詞的發明者！那我也抄襲發明一個“惡意政策”，發明者你推行的就是惡意政策。

昨日入城市， 歸來淚滿襟。 本是骨肉情， 翻臉不認人。

一邊擔心病毒，一邊擔心拘留，沒病也會嚇死

別用土匪般的行為對待民眾還狡辯，別用疫情蒙蔽民眾的雙眼，別用你們的旱澇保收宣揚形勢一片大好 很多都是用愚民 懶政 憜政 不作為而層層加碼（有具體詳細的懲戒條例嗎？）等等 還成為你們宣揚的豐功偉績

在推特上也有許多熱議，有人不解地質疑：惡意返鄉這四個字讓人錯愕不已，多少人在外勞碌奔波類似累活就等着春節放假回家，跟家人團聚共度春節，這有什麼惡意。

曹天寫道：“此番話讓天下所有的辛勞一年，想早點回家的人，都感到徹骨寒冷。這是新年我聽到的最惡毒的話，比病毒毒百倍。”

與此同時，網上盛傳日本在華企業佳能關閉在中國珠海的工廠的消息，員工失業補助不設上限，工齡達到10年可拿30萬，遠高於國內企業。今日頭條刊文批佳能這樣做“擾亂了國內市場環境”，“有故意挑撥離間的嫌疑”，也被網友譏諷為“佳能關廠，警惕西方‘惡意賠償’”。