全港中學下周起停面授課 所有學校一個月後行疫苗氣泡 進入者均須打針

為防止武漢肺炎新一波的Omicron疫情在學校擴散，香港教育局宣布，全港中學須於下星期一或之前，暫停面授課堂及所有校內活動，直至農曆新年假期(約2月8日)完結；中學六年級因正處於準備全港公開試的關鍵時刻，可面授課堂半天。另外，所有學校及補習學校的教職員、在校園內提供服務人士及訪客，由2月24日起須接種一針疫苗，方可進入學校，教職員不遵從可當曠工論。

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香港昨(20日)天單日新增14宗感染個案，有一宗源頭不明，令本周源頭不明個案增至三宗。另昨日二十多宗初步確診個案中，亦有三宗未確定源頭，衛生防護中心傳染病處主任張竹君不回應是否疫情失控，只是說，現時「有大爆發風險」，因為檢疫酒店交叉感染群組引發的公共屋邨「逸葵樓」超級傳播，大廈內有15名居民及1名保安染疫，遍及11層的12個單位，分散不同坐向；加上早前確診相關個案，顯示有「不確定社區傳播鏈」。

根據衛生署公布資料，截至昨日，在確診和初確者中，21人為學生或教師，他們分布在18間學校或補助社。

因應上述情況，教育局同日公布中學停止面授課堂，與幼兒園至小學看齊。至於提供非正規課程的私立學校，亦即補習學校，局方亦要求暫停所有級別的面授課堂至2月7日。發言人解釋，今次的決定是基於近日疫情轉趨嚴峻，社區已有隱形傳播，學校亦接連有確診或初步確診個案，師生需要強制檢測甚至檢疫。 中學校長會主席連鎮邦表示，學界普遍理解暫停面授課堂的安排，他任職校長的香港青年協會李兆基書院，已接近完成所有考試，下周起會改為網課，並安排學生分時段回校領取試卷網上對卷，認為停面授安排對學校影響不大，但期望農曆新年假後學生可回復正常學習生活。不過，福建中學附屬學校校長徐區懿華在電台節目中表示，不同地區有不同情況，教育局應避免一刀切要所有中學暫停面授，轉為網上授課，否則可能會忽略個別學生的需要。衛理中學校長藍正思更憂慮，暫停面授課堂後恢復無期，影響學生的學習和社交。

至於疫苗氣泡在2月24日推廣至所有學校，教育局提醒，所有由學校直接僱用的教學及非教學人員，若只接種了一劑疫苗，須在下月24日的八星期內、即4月21日前，完成接種兩劑疫苗。至於未接種疫苗但獲豁免人士，則須每三天進行一次病毒測試。