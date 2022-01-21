孫力軍政治團夥案疑點多

中紀委19屆6次全會開幕前，北京宣布對前公安部副部長孫力軍治罪，中紀委會議期間，播出了中紀委反腐片『零容忍』，第一集核心人物就是孫力軍。中紀委全會20號閉幕了，公報說，“對在黨內搞政治團夥、小圈子、利益集團的人毫不手軟”。孫力軍案似乎是這次全會的前奏，又是這次全會的註腳。

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孫力軍一案被定性為“政治團夥案”，但如果去看新華社1月13日的報道，當局正式指控孫力軍的罪名卻是經濟犯罪，比如貪污數額“特別巨大”，其中也有兩個比較新鮮的罪名：操縱證券市場，情節“特別嚴重”，非法持有槍支，情節嚴重。並沒有提到去年九月指控他在黨內大搞團團夥夥，控制要害部門，嚴重危害政治安全等等，香港時評人林和立認為，以經濟控罪掩蓋政治問題是中共常用手法，目前中共內鬥激烈，習近平可能不想把這件事與黨內鬥爭扯上關係。

但問題是，“不入罪”的罪卻在幾乎同時間播放的中紀委“反腐片”『零容忍』第一集里成為顯耀的大罪，『零容忍』抖出一個孫力軍如何經營“小圈子”，為何鑄造“政治團夥”的內情。政治評論員鄧聿文分析，『零容忍』呈現的場景顯然才是孫案的要害所在，而孫被起訴的那些罪名，不過是從刑法上坐實他的犯罪而已。

孫力軍被抓之前是公安部副部長，在2020年4月19日落馬前的2月份親自前往武漢“查勘”，為習近平3月10訪問疫區部署。3月5日孫還在武漢介紹兩名女警“火線入黨”。四月份，他突然被拉下馬了，當時據傳說他有向海外傳遞疫情消息，因此有了後來的“私藏私放大量涉密資料”罪名。這次當局新定的罪名，令人吃驚的一條是操縱股票市場，另一條是非法持有槍支，令人感到同樣的荒誕。

孫力軍是公安部副部長，公安部專門有人民警察攜帶槍支管理規定，作為警察頭子之一，攜帶槍支，一般不應視為問題，更談不上非法，為什麼成了罪名呢，頗為蹊蹺。孫當年為習近平訪問武漢一路安排，保密兼保衛，只有最高層信任的人才會被允許這麼做，擔任保衛最高領袖的任務，持槍應該是正常的？否則如何保衛？由此成為一條罪名，顯然孫已被視為對黨的領袖構成危險的人物。 而真正讓習近平忌諱的，從『零容忍』披露的信息看，不是孫力軍非法持有槍支，而是他擁有一個“政治團夥”

這部片子依照習近平打擊黨內“團團夥夥”的邏輯，揭出了為什麼孫力軍最終讓中共高層感到害怕的深層原因。『零容忍』一開局就披露了孫力軍是如何經營自己的“小圈子”，如何“圖謀更高的領導崗位”，還指他擔任公安部副部長後有一個“爭取要五年上一個台階”的“十五年規畫”，按照這個陞官圖，十五年後，孫力軍是否就可進入“常委圈”了？但是這真的是孫力軍的陞官圖嗎，如此一廂情願？

“團團夥夥”是習近平在黨的重要會議上三令五申要嚴禁的，孫力軍就被揭發有這樣一個所謂“政治團夥”，而且盤踞“政法系統”，號稱“政法五虎”，五虎者，孫力軍，龔道安，鄧恢林、王立科、劉新雲。被指“在政法系統權高位重”：孫力軍曾任公安部副部長；龔道安曾任公安部技術偵察局局長，上海市副市長、市公安局局長；鄧恢林曾任中央政法委辦公室主任，重慶市副市長、市公安局局長；王立科曾任遼寧省公安廳副廳長、大連市公安局局長，江蘇省副省長、省公安廳長，江蘇省委常委、政法委書記；劉新雲曾任公安部網絡安全保衛局局長，山西省副省長、省公安廳廳長。

四人的高升都與孫力軍有密切的關係，四人最後都成了身居政法要位的人，自然被視為孫力軍小圈子中的一員。有一個疑點，孫力軍是四人中最年輕的，幫助“團夥”晉陞的時候自己才是公安部的一個局長，他只是在2018年升至副部長，那時其他四人都已經晉陞副省部級官員。孫為什麼有那麼大的能力，『零容忍』揭露他身居關鍵位置，有的送錢拉攏他，得到他的幫助推薦，有的是他倒貼錢，比如龔道安，他覺得龔道安前程遠大。但有人指出，孫力軍他做過公安部長、國務委員孟建柱的秘書，孟2012年進入政治局，擔任政法委書記。孫力軍利用自己曾經擔任他的秘書的有利位置及建立的人脈，廣泛網絡。

『中國新聞周刊』引述中共中央黨校教授竹立家分析稱，“政治團夥案對黨造成的損害更大，嚴重危害黨和國家政治安全”，查處孫力軍政治團夥案，消除了黨內一大政治隱患。“從中共每次重要會議都要言必稱“兩個維護”看，消除了黨內一大政治隱患，實際指的是消除了最高領導人習近平的一大政治隱患。

中紀委播放『零容忍』有點把孫力軍或者他的小集團當作一個放大的靶子，拿來教育中紀委全體委員，震懾全黨，讓那些私下互相有聯絡的官員，當心了，弄不好就是孫力軍的下場。從孫力軍一案也可看出，習近平對保衛黨中央的“刀把子”仍然嚴重不放心，

『零容忍』透露，原司法部部長傅政華一案還在進一步調查中，隨着中共二十大臨近，觀察人士預計，習近平清理“政治團夥”不會放鬆。