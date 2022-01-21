拜登與岸田視頻會議承諾協調一致共同對抗中國

美國總統拜登與日本首相岸田文雄周五在視頻會議上承諾，美日共同對抗中國在亞太地區的野心，兩國並將密切協調應對俄羅斯對烏克蘭的威脅。兩人並強調台海和平穩定與和平解決兩岸問題的重要性，反對中國改變東海與南海現狀的企圖，並對中國在新疆與香港作為感到擔憂。據透露，北登接受了岸田文雄的訪日邀請，將出席預計在春末舉行的美國、印度、日本與澳洲的四方安全對話。

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法新社報道，拜登入主白宮一年以來，一直致力於重新凸顯美日關係重要性作為優先要務，並承諾重振被其前任特朗普削弱了的美國聯盟。

拜登在視頻會議結束後發推文表示，“很榮幸會見岸田首相以深化美日之間的聯盟，這場會談目的在進一步強化美日同盟關係，這是印太地區和全球和平與安全的基石"。

白宮周五在一份聲明中表示，這次會談"強化了美國和日本之間關係的力量，並拓寬了我們對自由與開放的印太地區的共同願景”。

法新社並援引一位美國官員表示，美日兩國領導人還表達了堅決“反對中國改變東海和南海現狀企圖”的決心，拜登與岸田會談中並提到了對中國在香港和新疆所作所為的擔憂。

拜登也申明，美日安保條約第5條適用於釣魚台列嶼，與美國堅定不移地致力於利用全方位能力保衛日本。美日安保條約第5條談共同防衛，條文指出，在日本施政領域下，若任何一方遭受武力攻擊，依據本國憲法規定與手續，採取行動對付共同危險。

白宮的聲明稱，拜登與岸田文雄並承諾將“密切合作，阻止俄羅斯對烏克蘭的入侵”。

美日兩國領導人還譴責朝鮮最近發射的彈道導彈，朝鮮周四暗示可能會恢複核試驗和洲際彈道導彈試驗，此舉引起了兩國的深切關注。

在經濟議題上，兩人同意設立經濟版2+2會談，討論新技術、供應鏈等議題。岸田文雄也表達對美國提出的印太經濟架構的強力支持。

此外，美國資深官員在會後的電話背景說明中透露，岸田文雄在會談中邀請拜登訪日，出席預計在春末舉行的美國、印度、日本與澳洲的四方安全對話（Quad）。拜登已經接受這項邀請。