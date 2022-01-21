美媒：研究顯示使用中國審計機構給美國公司帶來風險

大約200家中國公司正面臨被美國證券交易所摘牌的危險，因為它們聘用的是中國審計機構，而這些機構的審計底稿無法接受美國監管機構審查。議員們表示，此舉是為了保護美國投資者。華爾街日報今天報道說，研究顯示使用中國審計機構給美國公司帶來風險。在美國公司海外審計機構所在國排名前15中，中國是唯一一個既阻止美國審查又法治薄弱的國家。

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據該報今天報道說，科羅拉多大學丹佛分校(University of Colorado Denver)的會計學教授Jenna Burke與本特利大學(Bentley University)的Rani Hoitash和美國東北大學(Northeastern University)的Udi Hoitash共同撰寫的研究報告顯示，有130多家美國公司使用中國審計機構進行相當一部分審計工作，而隨着中國審計機構做的審計工作佔比上升，這些公司爆出會計問題的風險也在增加。他們的研究顯示，由上述中國機構審計的公司面臨的爆出會計問題的風險更高。

根據2020年出台的《外國公司問責法案》(Holding Foreign Companies Responsible Act)，如果外國上市公司主要審計機構的工作不能接受美國監管機構審查，相關公司將被摘牌。中國不會允許進行此類審查。摘牌進程可於2024年初開始。該法律不會影響由中國機構審計的美國公司。

當前正值美國和中國之間的政治緊張局勢不斷升級，這一摘牌風險涉及全球股票價值總計約2萬億美元的公司。包括瑞幸咖啡(Luckin Coffee Inc.)案在內，在美上市中國公司的會計醜聞凸顯了這一監管漏洞給投資者帶來的風險。

這些會計學教授的分析發現，若以審計工作所花費的時間來衡量的話，超過三分之一的在美上市公司是使用美國以外的會計師事務所處理至少5%的公司審計工作。

根據對2018財年提交給監管機構的文件進行分析，總部設在中國的會計師事務所是第二大被最廣泛使用的海外審計機構，僅次於英國。該分析研究了那些阻止美國監管機構審查本國公司進行的審計活動的國家。研究還把這一現象與法治薄弱的國家放到一起來看，結果表明執法情況是不均衡的。在美國公司海外審計機構所在國排名前15中，中國是唯一一個既阻止美國審查又法治薄弱的國家。

該研究發現，一家公司如果使用設在中國等法治薄弱國家的審計公司，就會面臨更大的爆出會計問題的風險。例如，與不使用來自法治薄弱國家的審計機構相比，若使用法治薄弱國家的審計機構完成15%的審計工作，那麼業績重新申報的風險增加32%，推遲報告的風險增加39%。

華爾街日報稱，這三名會計學教授的分析發現，隨着中國審計機構做的審計工作佔比上升，企業業績重報、延遲報告的風險也在增加。而且監管公告顯示，一些美國大公司把四分之一、甚至更多審計工作交給中國審計機構來做。