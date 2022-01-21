聯合國秘書長譴責沙特領導的聯軍空襲也門薩達省一所監獄 造成大量傷亡

聯合國秘書長古特雷斯周五在一份聲明中譴責“沙特領導的聯軍空襲也門薩達省的一所監獄”，空襲至少造成70人死亡，超過100人受傷。

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法新社報道，也門胡塞武裝控制下的薩達省的一所監獄周五遭到以沙特為首的多國聯軍空襲，空襲至少造成70人死亡，一百多人受傷。也門什葉派叛軍青年運動（Huthi）公布影片顯示，聯軍這次對薩達（Saada）北部中心地區的監獄攻擊後，瓦礫堆中布滿屍體和殘缺屍塊。

據拯救兒童基金會（Save the Children）指出，以沙特為首的聯軍還空襲也門南部港口城市荷台達（Hodeida）一處通訊設施，造成當時在附近玩的3名兒童喪生。也門全國網際網絡也因此中斷。

聯合國秘書長古特雷斯譴責這起空襲行為，他並呼籲對這些襲擊事件進行“快速、有效和透明的調查”，以追究肇事者的責任。

此前，聯合國人權辦公室表示，沙特為首的聯軍加強對人口稠密地區空襲"令人相當震驚"。

也門"青年運動"17日以無人機和導彈攻擊阿聯酋首都阿布達比，造成3人死亡後，聯軍發動空襲報復。據稱截至當地時間21日晚間，至少造成77人死亡、146人受傷，其中部分傷者傷勢嚴重，死傷者中的絕大部分為在押人員。