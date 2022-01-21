英外交大臣警告中俄：民主國家將團結對抗獨裁專制

英國外交大臣特拉斯周五警告中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京："英國的盟友將會團結一致為民主而戰，對抗專制獨裁"，她並稱當前獨裁專制國家是自冷戰以來"最為囂張"的。

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路透社報導，目前在澳洲訪問的特拉斯表示，英國與"自由世界"盟友必須聯手應對全球性威脅，深化與印太地區民主國家的關係，並"遏止全球侵略者"，她說，"這些侵略者藉由經濟影響力隨心所欲"。

特拉斯與英國國防大臣華萊士周五齣席悉尼召開的"澳洲－英國部長級咨商會議"（AUKMIN），會晤澳洲的外交和國防部長，會中雙方討論澳洲取得核動力潛艦交易。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）表示，雖然英國海軍增強在太平洋海域部署，但英國並沒有打算在澳洲設置軍事基地，兩國並簽署挹注亞太地區基礎建設資金的協議，制衡北京影響力。

英國與澳洲兩國部長發表聯合聲明，就俄羅斯在烏克蘭邊界增兵表達關切，並稱"兩國堅決支持烏克蘭的主權和領土完整"。

特拉斯在澳洲外交政策智庫"羅伊國際政策研究院"（Lowy Institute）發表演說時警告普京，"不要冒進，以免犯下重大戰略錯誤"。她呼籲普京立即撤軍。特拉斯堅稱："克里姆林宮並未從過往歷史吸取教訓，我們從蘇聯-阿富汗戰爭以及車臣共和國衝突得知，侵略只會帶來可怕泥淖與生靈塗炭。"

特拉斯在演說中指出，全球侵略者"以冷戰以來前所未見方式變得更加囂張"。她說："他們意圖把獨裁專制輸出至世界各地，那就是為何像是白俄羅斯、朝鮮與緬甸等政權，會在莫斯科及北京找到它們的最親密盟友。"

她稱，英國必須與澳洲、以色列、印度、日本與印尼等盟友合作，"遏止全球侵略者"，尤其是在太平洋地區。

特拉斯表示，"自由世界務必堅定立場"，她並表示，中國對澳洲的"經濟脅迫"，也就是北京意圖藉由經濟影響力控制其他國家，這也是對英國"敲響警鐘"。

中國當局對澳洲實施貿易制裁前，澳大利亞當局曾呼籲針對新冠疫情起源展開國際調查，但北京一直否認經濟脅迫指控。