英媒指螞蟻或捲入習嫡系貪腐醜聞

中國央視近期一連播出5集反貪大片，習近平嫡系“之江新軍”成員前杭州市委書記周江勇，出鏡懺悔助胞弟周健勇，先後取得寧波、溫州等地鐵移動支付項目，並得到“一些企業”高價入股，據自由時報今天報道指英媒點名，馬雲的螞蟻集團涉入這場杭州貪腐醜聞。

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該報道提問馬雲可能翻身無望？中國中紀委反腐專題片《零容忍》披露前浙江省委常委、杭州市委書記周江勇利用職權，協助胞弟周健勇的科技公司，先後取得寧波、溫州等地鐵移動支付項目，還獲得“一些企業”高價入股，周江勇則為這些企業在獲取低價土地、優惠政策等方面提供幫助，“利益輸送背後的實質是權力與資本的交易”。

至於哪些企業涉入杭州官場的金錢遊戲，據英國《金融時報》稱，有1家民企向螞蟻集團總部所在地前杭州市委書記周江勇及周健勇兄弟支付了“不合理的高額款項”，幫助“這家不明身份的企業”獲取廉價土地並享受優惠政策。該報指出，反貪大片中雖沒有直接點名馬雲的公司涉入杭州貪腐案，但公開記錄顯示，2019 年 3 月，螞蟻集團旗下的上海雲鑫以 170 萬人民幣，收購了Youcheng United（寧波）14.3% 的股份和一個董事會席位。而Youcheng United（寧波）就是周健勇所創立。

同年，上海雲信又斥資 140 萬人民幣購買了杭州地鐵支付提供商 13.5% 的股份，該公司也是周健勇所有。另外，土地拍賣記錄還顯示，在螞蟻完成第二次投資後不到一年，便以每平方米 5194 人民幣的價格，取得杭州一塊地皮，成為唯一合格的競標者。根據房地產網站的數據，該社區的平均房價超過每平方米 4.5萬，兩者價差甚大。

該報道稱，一位接近螞蟻集團的人士表示，螞蟻金服的崛起與討好地方官員有很大關係，“現在可能必須為此付出代價”。