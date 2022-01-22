烏克蘭指責德國拒絕提供武器是助長普京的行為

針對德國拒絕向烏克蘭提供武器，烏克蘭外交部長庫列巴周六譴責德國"助長俄羅斯總統普京"，他並呼籲柏林當局停止"破壞西方團結"。德國國防部發言人周六晚間宣布，在對烏克蘭危機發表有爭議的言論後，德國海軍總司令舍恩巴赫已辭職。

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法新社報道，俄羅斯已向烏克蘭邊境部署了數萬名軍隊，美國、英國和波羅的海國家為防止俄羅斯入侵烏克蘭，已宣布向烏克蘭運送武器，特別是防空和反坦克導彈。

而德國周六表示，德國將在2月向烏克蘭提供一所“野戰醫院”，但拒絕向這個前蘇聯共和國運送武器。

烏克蘭外長庫列巴周六在推特上回應稱，“今天，西方團結一致共同對抗俄羅斯比以往任何時候都更加重要”。他說，“德國必須停止以這種破壞團結，並助長普京對烏克蘭發動新的攻擊的做法。”他表示，德國有關"不可能提供防衛武器給烏克蘭"的說詞，不符合"當前安全情勢"。

烏克蘭外交部周六也發表聲明，對德國政府"未能提供防衛武器給烏克蘭表達深切失望。

德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）周六在周日版的德國世界報上接受採訪時說，德國已經向烏克蘭提供了呼吸機，嚴重受傷的烏克蘭士兵正在德國醫院接受治療。但她強調，“提供武器目前無助於化解危機"。

法新社消息，德國國防部發言人周六晚間宣布，在對烏克蘭危機發表有爭議的言論後，德國海軍總司令舍恩巴赫已辭職。