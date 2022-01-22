英國與俄羅斯國防部長將就烏克蘭危機舉行磋商

英國周六宣稱，俄羅斯國防部長紹伊古已接受邀請，與英國國防大臣華萊士就烏克蘭危機舉行磋商。而美國對烏克蘭2億美元安全援助方案中的首批物資裝備，已運送到基輔。

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法新社報道，據英國國防部一名高級官員表示，由於上次英俄雙邊會晤在2013年於倫敦舉行，俄羅斯國防部長紹伊古提出在莫斯科與英國國防大臣會面。

他強調，華萊士很高興“俄羅斯接受了會面的邀請"並表示，他將尋求所有可以實現穩定並解決烏克蘭危機的途徑。據稱，英方仍在與俄羅斯政府溝通本次會見的具體細節。

這是繼美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫在日內瓦會晤之後，西方國家再次與俄羅斯舉行高級別官員會談。

另據悉，英國外交大臣特拉斯預計下月出訪莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫會談。據俄羅斯傳媒引述外交消息人士報道，特拉斯提出前往莫斯科與拉夫羅夫會面，莫斯科當局同意她下月到訪。俄羅斯外交部暫時沒有回應，英國外交部也拒絕評論。

據路透社消息，美國駐烏克蘭大使館周六表示，美國對烏克蘭2億美元安全援助方案中的首批物資裝備，現已運送到基輔。

路透社援引美國使館在臉書網頁上說，"美國將繼續提供這類援助，以支持烏克蘭武裝部隊目前對抗俄羅斯可能入侵以捍衛自身主權與領土完整的努力"。

在周六的運送行動完成之前，美國國務卿布林肯本周曾到訪基輔。俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大量軍隊，已使烏克蘭及其西方盟國感到擔憂。俄羅斯則否認計畫再次發起軍事進攻行動。

另據美國媒體傳出美國有意把原本屬於阿富汗軍隊的米-17直升機（Mil Mi-17）轉送給烏克蘭後，白宮發言人普薩基周五證實確有其事。

美國有線新聞網絡（CNN）21日引述美國務院和白宮官員稱，這些由俄羅斯製造的5部米-17直升機，會和其他防禦武器一起轉讓給烏克蘭，包括來自愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的防空系統。美國已批准波羅的海三國向烏克蘭運送美國製造的武器。

報道指，這5部米-17直升機在塔利班2021年8月接管阿富汗之已離開並前往烏克蘭維修。雖然美國務院已批准轉讓，但直升機正式移交給烏克蘭軍方之前，還需要完成某些程序。

普薩基21日會見傳媒時稱，白宮已就打算交付米-17直升機給烏克蘭通知美國國會，會根據美國過剩國防產品計畫（Excess Defense Articles，EDA）進行。