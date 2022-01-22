IMF：中國清零政策已成負擔影響中國及全球復蘇

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，中國在控制新冠疫情時採取的"清零"政策最初雖成功，但現在它呈現的風險已大過好處。專家稱：中國力求嚴格清零恐更難走出疫情。

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格奧爾基耶娃以視頻方式出席達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）時，接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問。她表示，(中國）的"清零"政策越來越像是一個負擔，影響中國自身及全球經濟復蘇。

格奧爾基耶娃稱，預期國家政府會推出進一步的措施，因"大流行政策"在整個2022年仍是中國和世界其他地區的首要經濟政策。

格奧爾基耶娃表示，中國的"清零"政策在一段時間確實遏制住中國的疫情，但隨着更具傳染力的變種病毒奧密克（Omicron）出現，這些措施不易收效。

格奧爾基耶娃呼籲所有國家進行檢視，找出應對疫情最好的方法。她表示，需要實施的限制對於經濟來說是更大的負擔，不僅對中國，對中國作為世界其他地方的供貨來源，都有更大的風險。

另據中央社報道，中國對新冠疫情實施徹底的"零容忍"策略，好讓確診數字保持低落及經濟維持運作；但矛盾的是，這個策略恐怕也會讓中國更難走出疫情。

美聯社報導，多數專家表示，新冠病毒不會在地球消失；他們認為，如果有足夠多人透過感染或接種疫苗免疫，這個疾病最後可能會像流感一樣，成為不斷出現，卻能夠應付的威脅。

美國和英國等國家，對Omicron變異株疫情爆發實施相對寬鬆的限制。

不過，2周後就要舉行北京冬季奧運、屆時將成為國際矚目焦點的中國，現在卻見不到相同趨勢。

中共在整個疫情期間的做法，是嘗試找出並隔離每一個染疫者。這大致上讓當地醫院免於負荷過重，也使中國抵擋住許多國家被死亡人數淹沒的情況。

然而，這種毫無妥協的抗疫方式，意味大多數中國人從未暴露在新冠病毒下。同一時間，中國最廣泛施打的科興和國藥疫苗，效力卻被打上問號。

一些最新研究暗示，中國的國產疫苗即使接種了3劑，對Omicron的防護力仍遠低於接種西方生產的疫苗追加劑。

以上種種因素相加，可能讓中國要努力走出疫情變得更困難。專家指出，一個擁有14億人口的國家若要鬆綁防疫限制，即便疫苗覆蓋率已高，恐怕仍會面臨像新加坡或澳洲那樣的染疫人數暴增。

印度科學教育與研究學院免疫學家貝爾（Vineeta Bal）指出，中國由於大多數人沒接觸過病毒，導致缺乏混合免疫力，而這種免疫力照理說比只有接種疫苗防護力更強，因此中國更可能出現疫情大爆發。

中國下去嚴格防疫策略，各城市居民上超市、進辦公室，甚至進入首都北京，都必須用政府監視的應用程式（app）掃碼出示是否染疫。但距離冬奧開幕僅剩數周，Omircon正在考驗這種做法，因南方的廣東省和北京都有疫情爆發。

中共今年秋天將召開重要的20大，屆時習近平預料將獲指派連任黨領導人、展開第3任期，因此中國短期內不太可能大幅鬆綁防疫政策。

香港中文大學中國政治領導方式專家林和立指出："如果（中國）新增確診數字開始飆升到高水平，將使他（習近平）的領導力留下負面印象。"