世衛官員稱歐洲可能正邁向新冠大流行的最後階段

世衛歐洲區域主任克魯格周日表示，奧密克戎變種病毒已經將新冠疫情大流行推進到一個新階段，並可能結束在歐洲的大流行。美國白宮健康危機顧問福奇預計美國的情況可能會“好轉”。

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克魯格向法新社表示，歐洲正步向大流行最後階段的說法或許是可信的。不過，他也同時呼籲謹慎行事，警惕病毒再次變異。

世衛歐洲區主任克魯格說，到3月時，Omicron可能導致歐洲60%人口受到感染，一旦目前確診數字激增的情況消退，將會有幾周至幾個月的全球免疫，主要由於民眾在接種疫苗或確診後，獲得免疫力，雖然病毒可能在年底前捲土重來，但不一定再是大流行。

美國白宮健康危機顧問安東尼·福奇周日以同樣謹慎的樂觀態度判斷，預計美國的情況可能會“好轉”。

福奇表示，新冠病毒新增確診在美國部分地區下降，情況看起來不錯，預料大多數州份由Omicron變種病毒引發的病例激增情況，將在2月中旬達到頂峰。

福奇接受美國廣播公司訪問時說，最近美國東北部和中西部等地的感染率開始急劇下降，預計南部和西部各州，很快也會下降，部分取決於疫苗接種率，雖然不應該過於自信，但現在看起來正朝正確方向發展。

福奇並談到將來與病毒共存的長期計畫，指最好的情況是將病毒控制在一個較低水平，雖然不能夠完全消除，但可以使病毒基本融入民眾已經學會忍受的一般呼吸道感染。他希望，將來的變種病毒不會擾亂社會，或者造成廣泛嚴重後果的恐懼。