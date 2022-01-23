美國反對立即啟動制裁俄羅斯 並稱對德國"毫不懷疑"

美國國務卿布林肯周日表示，反對立即啟動對俄羅斯實施經濟制裁，並稱此舉將削弱西方國家阻嚇俄羅斯意圖入侵烏克蘭的能力。布林肯並稱，在烏克蘭問題上，他"毫不懷疑"德國與北約的立場一致。"

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路透社報導，俄羅斯在烏克蘭邊界部署重兵，西方國家擔憂俄國恐揮軍入侵，美歐威脅：如果俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家將實施對俄羅斯經濟影響深遠的制裁措施。

布林肯周日接受CNN訪問時表示："經濟制裁的目的就是要嚇阻俄羅斯的入侵，而如果現在就啟動制裁，將喪失嚇阻的作用"。布林肯重申，如果俄羅斯軍隊再度入侵烏克蘭，將會導致嚴重的後果。

烏克蘭總統澤連斯基上周接受華盛頓郵報採訪時表示，他贊成立即對俄羅斯實施制裁；美國共和黨一些議員也贊成立即制裁俄羅斯。

另外，德國政府因拒絕向烏克蘭運送武器而受到批評，布林肯周日在採訪中表示，他完全信任德國面對俄羅斯的立場和決心。布林肯並提到周四與德國總理舒爾茨的會面稱，他"毫不懷疑"德國與北約的立場一致。"布林肯並表示，“根據我與我們的歐洲盟友和合作夥伴進行的多次磋商，我完全相信，如果俄羅斯襲擊烏克蘭，我們將會一致地做出回應。"

德國海軍首長薛恩巴赫日前發表親莫斯科言論，觸怒烏克蘭當局，也引發外界對德國在烏克蘭危機中的觀望態度不滿。薛恩巴赫表示，他認為俄羅斯意圖入侵烏克蘭的想法是"子虛烏有"，並稱俄國總統普京值得被尊重。雖然薛恩巴赫周六晚請辭，但剛剛上台的德國新政府面臨對俄羅斯展現強硬態度的壓力。