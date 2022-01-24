全港公務員明起將安排盡量在家工作 七所大學轉網課

因應疫情爆發，港府宣布，由明(25日)天起推行特別上班新安排，在大致維持基本公共服務和不影響抗疫工作前提下，減少辦公地點同一時間的員工數目，包括安排部分僱員輪流回辦公處所，儘可能在家工作。港府又呼籲僱主仿效港府此舉，以大幅減少社區人流和社交接觸。全港八所資助大學中，有六間昨已率先宣布，由今日起停止面授課堂，改為網上授課，直至2月上旬的新春假期後再行檢討和公布；當中半數大學更讓絕大部分教職員留家工作。

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港府今早公布，政策局和部門按其運作需要推行特別上班新安排明日起開始，結束日期會由港府按疫情發展適時檢視。發言人表示，新安排或會令公共服務受影響，如因此對市民造成不便，希望市民理解。 另外，全港八所資助大學中，有六間宣布，由今(24日)日起停止面授課堂，改為網上授課，直至2月上旬的新春假期後再行檢討。至於嶺南大學則由學生自行選擇上面授課堂或實時網課。

全港中、小學最遲昨日已轉為網上授課，由今天起與之看齊的大學包括香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、浸會大學及教育大學，而嶺南大學則採取面授和網課的混合模式。至於城市大學則未有公布。上課安排有變的大學，一般把新安排延續至本月底，接着便是農曆年假，故此，若新安排不延長，受影響的只是一個星期的實體課。

除中大外，各所轉為網上授課的大學均補充，涉及實驗室、實習等必須面授的課堂，將會另有安排。而嶺大發給學生的電郵指出，若2月7日真的可以恢復面授課堂，40人或以上的課堂，學生只可隔周出席面授課堂。

教職員方面，至少四所大學訂明，今天起，除提供保安等提供必要服務的員工外，所有僱員可在家工作，為期一至兩周。這包括中大、科大、科大及教大。嶺大和理工大學均呼籲在爆發疫情的葵涌邨居住的師生在家工作或學習，避免外出，直至政府另行通知。